Heilbronn/Neckarsulm. (rnz) Einen offiziellen Festakt gibt es angesichts der Pandemie zwar nicht, dennoch wird mit der bevorstehenden Verkehrsumlegung der Endspurt auf der Baustelle zum Ausbau der Autobahn 6 eingeläutet: Ab kommenden Montag, 8. November, rollt der Verkehr auf der neuen Südseite des Neckartalübergangs zwischen Heilbronn und Neckarsulm.

In der Nacht zuvor, also am kommenden Sonntag, finden um Mitternacht die Restarbeiten zur Umlegung des derzeit noch über die Nordseite fließenden Verkehrs statt. Anschließend räumen die Arbeiter die Warnbaken weg, und die Autos und Lastwagen dürfen erstmals den neu fertiggestellten Teil des Brückenbauwerks überqueren.

Die Verkehrsumlegung ist gleichzeitig der Startschuss für die größte technische Herausforderung am gesamten, rund 1,3 Milliarden Euro teuren Großprojekt, auf die jetzt seit knapp fünf Jahren hingearbeitet wird: den sogenannten Querverschub, der beide Brückenteile zueinander führen wird. Dort, wo der Verkehr bislang über das 1,3 Kilometer lange Viadukt über den Neckar und das Neckarvorland rollte, wird nun alles für das Großereignis vorbereitet, dessen Verwirklichung dann eine Weltpremiere sein wird.

Die nördliche Brückenhälfte, die sich aktuell noch nicht in der richtigen Position befindet, wird dazu aus ihrer provisorischen Seitenlage um rund 20 Meter nach Süden verschoben. Das sind mehrere zehntausend Tonnen Stahlbeton, die, voraussichtlich im Frühjahr 2022, mit Spezialtechnik über die Brückenpfeiler versetzt werden.

Ist die nördliche Hälfte der Brücke dann an ihre endgültige Position gebracht, wird sie wieder an die Autobahn angeschlossen; das dauert jedoch voraussichtlich noch bis Sommer nächsten Jahres. Erst wenn auch das geschafft ist, wird der kompletten sechsstreifigen Verkehrsführung der A 6 zwischen dem Walldorfer und dem Weinsberger Kreuz nichts mehr im Wege stehen.

Wegen witterungsbedingter Verzögerungen muss auch zur Vorbereitung der neuen Verkehrsführung die A 6-Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim (36) in Fahrtrichtung Nürnberg noch bis einschließlich Sonntag, 7. November, gesperrt bleiben; das betrifft sowohl die Zu- als auch die Abfahrt.

Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, ersatzweise die Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm (37) zu nutzen. Die Umleitungsstrecke (U67) ist ausgeschildert und führt über die Karl-Wüst-Straße/Bundesstraße 27.

Info: Allgemeine Informationen über Straßenbaustellen im Land können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de entnommen werden. Unter www.svz-bw.de liefern an verkehrswichtigen Stellen installierte Webcams jederzeit einen Eindruck von der aktuellen Verkehrslage.