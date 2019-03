Heilbronn. (guz) Mit rund 160 Millionen Euro Baukosten ist die neue Brücke über das Neckartal nicht nur die teuerste Einzelmaßnahme bei der Erweiterung der Autobahn 6, sondern auch das Kernstück und die größte technische Herausforderung des auf 1,3 Milliarden Euro geschätzten Gesamtvorhabens. Rechtzeitig zum Start der Bundesgartenschau in Heilbronn ist nun auch die Fahrbahn über den neuen ersten Brückenzug fertig. Am Donnerstag wurde sie offiziell eingeweiht; für den Verkehr freigegeben wir die Brücke voraussichtlich in der Nacht auf Dienstag. Wenigen Wochen später wird die bisherige, 50 Jahre alte Brücke abgerissen. Sie war unter der stetig steigenden Verkehrsbelastung zunehmend marode geworden.

"Den Verantwortlichen für das alte Bauwerk fällt ein Stein vom Herzen", bekannte Alexander Hofmann, Geschäftsführer der Hochtief PPP Transport Westeuropa GmbH, bei der Einweihungsfeier. Das Bauunternehmen ist einer der Partner im Konsortium "ViA6West", das die Strecke zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg durchgehend auf sechs Fahrstreifen ausbaut und dann 30 Jahre lang betreibt. Die Verkehrsteilnehmer seien zwar zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, aber die Planer waren sich offenbar nicht 100-prozentig sicher, dass die alte Brücke tatsächlich noch so lange befahren werden kann, wie der Bau des neuen Brückenzugs dauert. Daher war die Freunde nun umso größer, dass nicht nur der Zeitplan eingehalten werden konnte - "wir haben die ViA6West unter Druck gesetzt", sagte dazu Regierungspräsident Wolfgang Reimer -, sondern der Verkehr in der gesamten Bauzeit über die aus Sicherheitsgründen auf insgesamt vier Fahrspuren verengte alte Brücke laufen konnte. Den Verkehr im schlimmsten Fall über das Neckarvorland umleiten zu müssen, hätte "schreckliche Folgen" gehabt, sagte Hofmann.

Regierungspräsident Wolfgang Reimer. Foto: Armin Guzy

Nach einigen Verzögerungen, weil erst die geschützte Haselmaus vergrämt werden musste und sich dann auch noch die Gründung der Pfeiler im Überflutungsgebiet Neckartal schwierig gestaltete, ist das rund 1,3 Kilometer lange Bauwerk nun fertig und kann zumindest den Großteil der bis zu 115.000 Fahrzeuge aufnehmen, die die Strecke täglich befahren. Allerdings ist die Brücke noch nicht an ihrem endgültigen Ort angelangt: Wenn die alte Brücke abgerissen und an ihrer Stelle ein zweiter Brückenzug gebaut ist, wird die jetzt eingeweihte Brücke im Ganzen um etliche Meter nach Süden verschoben. Erst dann ist der neue Neckartalübergang mit je drei Fahrspuren fertig - voraussichtlich im Jahr 2022. "Eine geniale planerische Idee", nannte Hofmann dieses Unterfangen nun beim Festakt vor gut 400 Gästen, das jedoch ein Höchstmaß an Geschick und Präzision erfordere.

Historische Fahrzeuge aus der Bauzeit der alten Neckartal-Brücke. Foto: Armin Guzy

Anders als Landesverkehrsminister Winfried Hermann, der beim Spatenstich vor zwei Jahren aus seinen Bedenken hinsichtlich des Finanzierungsmodells einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft keinen Hehl gemacht hatte, bekannte sich der Parlamentarische Staatssekretär des Bundesministeriums für Verkehr, Steffen Bilger, nun klar zu diesem Modell: "Wir werden diese Beschaffungsvariante weiterhin verfolgen, wenn es wirtschaftlich ist."

Ob und für wen das ÖPP-Modell wirtschaftlich ist, wird sich zwar erst in einigen Jahren zeigen. Am Donnerstag wurde aber immerhin schon deutlich, dass mit dieser Partnerschaft eine zeitliche Punktlandung gelungen ist. Und ein solches Großbauwerk überhaupt noch zeitnah hinzubekommen, sei in Deutschland längst nicht mehr selbstverständlich, betonte Andreas Hollatz, Ministerialdirigent im Landesverkehrsministerium. Für einen Bauingenieur sei das ein ganz besonderer Moment der Demut und Freude.

Mit historischen Fahrzeugen wurde die neue Brücke dann auch gleich einem eher moderaten Härtetest unterzogen. Viele der Oldtimer rollten in der Zeit vom Band, in der auch die alte Brücke gebaut wurde. Die Ehrengäste ließen sich nicht zweimal bitten und drehten eine Runde mit. Auf gesamter Breite in beide Richtungen. Ein historischer Moment. Ab Montagnacht wird das hier nicht mehr möglich sein.