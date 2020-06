Bruchsal. (RNZ/mare) Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstagnachmmittag auf der Autobahn A5 ereignet. Laut Polizei kam es gegen 14 Uhr am Stauende zwischen Bruchsal und Kronau in Höhe der Dauerbaustelle bei Forst/Hambrücken zu einem Auffahrunfall. Daran beteiligt waren zwei Lastwagen und ein Kleintransporter. Ein Sattelzug krachte auf den Kleintransporter und schob ihn auf einen weiteren Lastwagen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei eingeklemmt und kam ums Leben. Der Beifahrer des mittleren Fahrzeuges sowie der Unfallverursacher wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus vgebracht.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Verkehr staut sich aktuell (Stand: 16 Uhr) auf mehr als zehn Kilometern. Die Autobahn Richtung Heidelberg war bis etwa 16:45 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde derweil über Bruchsal abgeleitet. Der linke Fahrstreifen konnte aktuell wieder freigeben werden. Die Bergungsarbeiten dauern jedoch weiter an, so dass es nach wie vor zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Update: Dienstag, 2. Juni 2020, 18 Uhr