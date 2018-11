Beeinflussen kann der Spieler an den Automaten nichts - doch sie sind so gestaltet, dass sie süchtig nach dem Spiel machen. Foto: thinkstock

Von Sören S. Sgries

Münzesheim/Stuttgart. "Diese Magie!" Die Augen von Jürgen K.* strahlen. "Dieses Leuchten, das Bunte. Das Klack-Klack-Klack, wenn der Gewinn kommt!" Der 51-Jährige kann sich immer noch in Begeisterung reden, wenn er an die Spielhallen denkt, in denen er sich so gerne aufhielt. Zu gerne. "Irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich bin den Geräten hilflos ausgeliefert." Erst Arbeit, Frühschicht, dann an die Automaten bis Mitternacht und um vier Uhr wieder los zum Dienst: Jürgen K. zog das durch. Tage- und wochenlang. "Ich habe nie die Arbeit vernachlässigt - dann hätte ich ja kein Geld mehr zum Spielen gehabt", sagt er. Und er habe gut verdient. Doch irgendwann kannte er kein Limit mehr. 2500 Euro? In drei Tagen weg. Schulden häuften sich. Dann machte der Körper schlapp. Die Psyche. Er hegte Selbstmordgedanken. Da erst offenbarte er sich seinen Kollegen, seinem Arbeitgeber.

Hintergrund Gefährliches Glücksspiel Spieler: Laut der "Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen" zeigten im Jahr 2013 deutschlandweit 362 000 Personen (0,68 Prozent der Bevölkerung) ein problematisches und 436 000 Personen (0,82 Prozent) ein pathologisches Spielverhalten. Rund 18 800 Glücksspieler haben die Suchtberatungen aufgesucht. In Baden-Württemberg leben laut Schätzungen 38 [+] Lesen Sie mehr Gefährliches Glücksspiel Spieler: Laut der "Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen" zeigten im Jahr 2013 deutschlandweit 362 000 Personen (0,68 Prozent der Bevölkerung) ein problematisches und 436 000 Personen (0,82 Prozent) ein pathologisches Spielverhalten. Rund 18 800 Glücksspieler haben die Suchtberatungen aufgesucht. In Baden-Württemberg leben laut Schätzungen 38 500 pathologische Spieler. 1615 suchten Hilfe in den Beratungsstellen. Spielhallen: In Spielhallen wird ausschließlich an Spielautomaten gespielt - Glücksspiel wie Poker oder Roulette ist nur in Casinos oder Spielbanken möglich. Für diese gelten auch andere Regeln. In Baden-Württemberg gab es laut Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Tobias Wald im Jahr 2014 insgesamt 2235 Spielhallenkonzessionen (die je nur für eine begrenzte Automatenzahl gelten) für 1371 Standorte. In den letzten 10 Jahren gab es laut Ministerium einen "deutlichen Anstieg", weil die Geräte nach einer neuen Verordnung "attraktiver" werden konnten - und damit lukrativer. sös

Sechs Wochen ist das her. Heute trifft man Jürgen K. im Therapiezentrum Münzesheim bei Bruchsal - das führende Haus in Baden-Württemberg, wenn es um Spielsucht geht. "Ich bin ein Spieler, ich werde ein Spieler bleiben", sagt er. Aber spielen will er nicht mehr - was ihm die derzeitige Gesetzeslage gar nicht so leicht macht. Der Grund: "Selbstsperrungen" bei Spielhallen sind derzeit nur unter größten Schwierigkeiten möglich.

Paradox: Fragt man bei den zuständigen Landesministerien nach, gibt es - gleichlautend aus Sozial- wie Wirtschaftsministerium - die Auskunft, man sehe in der Sperre "eines der wichtigsten Instrumente des Spielerschutzes". Nur für die rechtliche Grundlage fehlen offenbar Ideen: Nach einem Staatsgerichtshof-Urteil müsse man für eine "tragfähige" Neuregelung "noch eine ganze Reihe komplexer Fragestellungen" klären, heißt es. Das Urteil fiel im Sommer 2014.

Gekippt wurde eine aus Sicht von Suchtexperten äußerst sinnvolle Regelung im Landesglücksspielgesetz, die eine zentrale, von Hessen bereitgestellte gemeinsame Sperrdatei für Spielhallen, -banken und Casinos vorgesehen hatte. "Verfassungswidrig" sei die Pflicht für die Hallenbetreiber - und nur für diese -, die Personalien abzugleichen, so das Urteil. "Für die Branche liefen die besten und teuersten Anwaltskanzleien auf", klagen Beobachter. Das Land habe da nicht ausreichend gegengehalten. Auch die seitdem andauernde lange Zeit der Rechtsunsicherheit sei problematisch.

Vorwürfe, die auch Tobias Wald, CDU-Abgeordneter aus der Casino-Stadt Baden-Baden, aufgreift. "Da fehlen mir die Ideen", kritisiert er. Grün-Rot habe ein "Vollzugsdefizit". Besonders ärgert ihn die - bisher unveröffentlichte - Antwort des Innenministeriums auf eine von ihm gestellte parlamentarische Anfrage. Unter anderem heißt es dort, eigene Sperrsysteme der Länder für Spielhallen seien "nicht vorgesehen und dem Innenministerium nicht bekannt". "Hessen macht es doch vor", sagt Wald. Rund 7500 Selbstsperrungen von Spielsüchtigen soll es dort seit Mai 2014 bereits gegeben haben. Auch Rheinland-Pfalz plane eine entsprechende Landesregelung. "Was dort funktioniert, funktioniert auch in Baden-Württemberg", ist er sicher.

Seine Erwartung an die Regierung: Im Bundesrat müsse Grün-Rot eine Initiative starten, die eine zentrale Sperrdatei ermögliche. Bis dahin brauche man eine eigene Landesregelung im Glücksspielgesetz, die Sperren und Datenabgleich auch für Spielhallen erlaubt. "Diesen Spielerschutz erwarte ich", so Wald. Da könnten nicht nur Casinos in der Pflicht seien.

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass auch die Spielsüchtigen sich eine schnelle Lösung wünschen. "Etwas mehr als 1000 Anträge" seien im Land für die zentrale Sperrdatei gestellt worden, sagt das Wirtschaftsministerium - bis diese verboten wurde. Derzeit wird auf eine geplante Übergangslösung namens "Einzelsperre" verwiesen: Jede einzelne Spielhalle soll vom Spieler einen Selbstsperrantrag annehmen müssen.

"Großer Unfug", gerät Martin Beutel, Chefarzt der Kraichtal-Kliniken, zu denen das Therapiezentrum Münzesheim gehört, ins Schimpfen. "Stellen Sie sich das doch einmal bildlich vor", setzt er an. Da müsse ein Spielsüchtiger, der gerade sein Problem erkannt habe, von Halle zu Halle gehen. Dann gebe es einen Kaffee, während das Formular gesucht werde. Nebenan flimmerten die Geräte. "Spätestens in der dritten Spielhalle sitzt man doch wieder am Automaten. So stark ist niemand."

Und auch gewappnet gegen die Sucht ist niemand. "Jahrelang habe ich kontrolliert gespielt", erzählt Peter Q.*. Roulette. Poker. "Aber vor zwei Jahren...", der 67-Jährige schluckt. "Wie im Wahn war ich, als ob ich mit einem großen Gewinn alle Probleme gelöst bekomme". Ein Lügengespinst baute er um sich auf, um zu retten, was zu retten ist. Bis dann der erste Mahnbescheid ins Haus flatterte. Die Ehe zerbracht. Heute ist Q. in Therapie.

* Alle Namen der Spielsüchtigen sind von der Redaktion geändert.