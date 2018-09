Von Michael Endres

Heilbronn. Es schnarrt, quietscht und scheppert: Ohrenbetäubend bewegt sich das gelbe Monster im Schritttempo vorwärts. Der 500 Meter lange Spezialzug erneuert in einem Arbeitsgang auf der Bahnstrecke zwischen Bietigheim-Bissingen und Bad Friedrichshall 22,6 Kilometer Gleis. Aktuell ist er im Bereich Lauffen. Rund 19 Millionen Euro investiert die Bahn für die Sanierung der viel befahrenen Strecke.

Schiene hoch, Schwelle raus, Schotter beiseite, neue Betonschwelle runter und neue Schiene drauf - so arbeitet die Gleisumbaumaschine VFW 2001 im monotonen Takt. Bei der zwölf-Stunden- Schicht schafft der Bautrupp "wenn’s gut läuft zwischen 1800 und 2000 Meter", sagt Bauleiter Frank Stüber. Er hat das gelbe Ungetüm mit dem 735 PS-starken Caterpillar-Motor und die acht Arbeiter an und unter der Maschine immer im Blick. Es ist ein eingespieltes Team, das hier bei Lauffen den Knochenjob bewältigt.

Als zweites folgt ein sogenannter Schieneneinspreizwagen. Dieser führt die neuen Schienen genau in die vormontierten Auflagen auf den Schwellen ein. Trotz hochautomatisierter Technik geht es nicht ohne den Menschen. Winkellage und Schwellenabstand müssen von Hand nachkontrolliert und gegebenenfalls ausgeglichen werden. Mit speziellen Maschinen werden die Schwellen manuell verspannt. Von Hand werden die Federklemmen auf den Schienenfuß geschoben und anschließend fest verschraubt.

In weiteren Arbeitsgängen wird das Kiesbett gereinigt, direkt wieder verfüllt und abschließend maschinell gestopft, d.h. verdichtet. Der Baustelle zwischen Neckar, Weinbergen und Beerenplantagen kann Frank Stüber viel Gutes abgewinnen. Die Arbeit kommt gut voran. Schließlich ist die zweigleisige Strecke der Frankenbahn bis 7. September komplett gesperrt, "das ist dann für die Arbeiter nicht so gefährlich", erklärt der Capo. Die Gleisumbaumaschine selbst ist ein mit technischen Raffinessen versehenes Wunderwerk. "Schweres Nebenfahrzeug" nennt sich die Spezialkonstruktion der Firma Wiebe GmbH & Co KG aus Achim bei Bremen. 348,1 Tonnen Eigengewicht bringt der Gleisumbauzug auf die Waage - im Schlepp fährt in einigem Abstand der zugehörige 164 Tonnen schwere Gleisrückbauzug.

Die "Katze", so nennen die Arbeiter den Portalkran, saust ständig auf dem sich langsam bewegenden Zug hin und her. Zwei dieser "Katzen" bringen neue Eisenbahnschwellen zur Gleisbaumaschine. Ein zweiter Portalkran nimmt die alten Schwellen auf und stapelt sie auf dem offenen Schwellenwagen weiter vorne. In einem Griff schnappt sich der Portalkran jeweils immer 20 Schwellen - Stückgewicht 250 Kilogramm - und "füttert" damit das gelbe Monster. Alle 60 Zentimeter wird eine Betonschwelle verlegt, bei einer Gesamtumbaustrecke von 22,6 Kilometern ist das die imposante Zahl von über 37.000 Stück.

Sanierung nach 40 Jahren

"Im Schnitt alle 40 Jahre müssen die Gleise ausgetauscht und erneuert werden", sagt Bahnsprecher Martin Schmolke. Auch die Schienen und vor allem das Gleisbett nutzt sich ab - je nach Beanspruchung. Denn das Schotterbett, also die groben grauen Steine, sorgt dafür, dass die Schienen an Ort und Stelle bleiben, "sonst würde es beim Fahren mit einem Zug richtig rumpeln", erklärt Martin Schmolke weiter. Und die groben Schottersteine zerbröseln mit der Zeit, dann können sie die riesigen Kräfte nicht mehr optimal aufnehmen und abfedern, wenn ein Zug über die Gleise fährt.

Auch die Schienen selbst nutzen sich mit der Zeit ab, deshalb müssen sie erneuert werden. Die alten Schienen, die hier auf der Strecke 1978 letztmals erneuert wurden, werden auf eine Länge von acht Meter "geknackt", wie die Bahnarbeiter das bezeichnen, d.h. abgeschnitten, damit sie auf einen Lkw-Transporter passen. Für die weitere Verwendung werden die schweren Stahlschienen wieder eingeschmolzen.

Die neuen Schienenstränge sind 120 Meter lang und werden mit Dehnfugen bei den Übergängen verspannt und dann verschweißt, wenn sie exakt auf den Schwellen liegen.

Den Schlusspunkt für der Wiederinbetriebnahme setzt die Schleifmaschine, die beseitigt jeden Hubbel und sorgt damit für ein komfortables Bahnfahren. Obwohl die Gleisbaumaschine einen martialisch-groben Eindruck hinterlässt, ist es Präzisionsarbeit: Die Spurweite der Eisenbahn von 1435 Millimetern lässt gerade eine Toleranz von Plusminus zwei Millimetern zu.

An verschiedenen Stellen auf der Strecke gibt es sogenannte Referenzmasten, da wird per Wasserwaage und Zollstock das Höhenmaß kontrolliert. Bei den Überhöhungen ist die Genauigkeit besonders wichtig, "sonst könnte bei hohem Tempo ein Zug rausfliegen". Dass dies nicht passiert, sind die Kurven überhöht, das heißt schräg angelegt, "16 Zentimeter sind das Maximum", wie Martin Schmolke erklärt. Bei Lauffen schlängelt sich das Gleis fast parallel zum Neckar, deshalb ist die Kurve nicht so eng - die Überhöhung beträgt hier 13 Zentimeter.

Busse ersetzen die Züge

Die Arbeiten auf der Frankenbahn finden in mehreren Bauabschnitten statt mit unterschiedlichen Auswirkungen auf den Zugverkehr: Zwischen Heilbronn und Lauffen bis 7. September (5 Uhr). Ein Busersatzverkehr ist eingerichtet. Auch ergeben sich durch die längeren Fahrtzeiten Fahrplanänderungen zwischen Würzburg - Heilbronn und Lauffen - Stuttgart.

Im zweiten Abschnitt geht es um die Streckenerneuerung zwischen Lauffen und Walheim zwischen 7. September und 7. Oktober. Auch hier werden Weichen erneuert. Vom 11. bis 14. September muss die Strecke komplett gesperrt werden, ein Busersatzverkehr zwischen Lauffen und Walheim wird eingerichtet.

Zwischen Bad Friedrichshall und Neckarsulm wird die Bahnstrecke zwischen dem 23. und 26. Oktober erneuert; auch hier ist eine Totalsperrung erforderlich. Wegen der Streckensperrung wird ein Busersatzverkehr auf dem Abschnitt Bad Friedrichshall Hbf. - Neckarsulm eingerichtet. Zwischen 30. Oktober bis 2. November sowie vom 6. bis 9. November werden die Weichen erneuert.