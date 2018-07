Heidenheim/Stuttgart. (dpa/lsw) Mysteriös und ungelöst: Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Mord an Maria Bögerl im schwäbischen Heidenheim fahndet die Sonderkommission «Flagge» mit kleinerem Ermittlerteam weiter. Das schon auf 16 Beamte geschrumpfte Team wird 2013 erneut verkleinert. «Die vorgesehene personelle Reduzierung ist aber so gestaltet, dass die Schlagkraft der Soko erhalten bleibt», sagt Frank Buth von der Landespolizeidirektion Stuttgart. Kurz nach der Tat im Mai 2010 waren es noch 80 Ermittler gewesen.

Maria Bögerl war die Ehefrau des Heidenheimer Sparkassenchefs Thomas Bögerl und zweifache Mutter. Sie wurde entführt, ihr Mann angerufen. Die Lösegeldübergabe scheiterte. Die Leiche wurde später in einem Wald entdeckt. Ein Jahr danach nahm sich ihr Mann das Leben. Die Kinder kritisierten die Arbeit der Polizei massiv.

Der Fall ist tragisch und bleibt rätselhaft. Entscheidende Fragen sind offen: Warum wurde die 54-Jährige ermordet? Wer steckt hinter der Bluttat? Wo ist die Tatwaffe? «Der oder die Täter sind bei der Tatausführung zielgerichtet und brutal vorgegangen», sagt Buth. «Man muss auch davon ausgehen, dass der oder die Täter die Örtlichkeiten der vier Tatorte kennen und planvoll gehandelt haben.»

Die Entführung und der Mord an Maria Bögerl entsprächen nicht den normalen Tatabläufen, sagt Buth. «Allein die Tatsache, dass hierbei von vier Tatorten auszugehen ist, stellt eine Besonderheit dar.» Die Tatorte: die Wohnung in Heidenheim, aus der Bögerl samt Auto entführt wird; die mit einer Deutschlandflagge markierte Übergabestelle für das Lösegeld an der Autobahn 7 zwischen den Ortsteilen Großkuchen und Nietheim; das nahe gelegene Kloster Neresheim, wo Bögerls Auto entdeckt wird und der Leichenfundort in einem Waldstück bei Nietheim.

Die Ermittler setzen auch im dritten Jahr auf Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders interessiert sind sie am Kontakt mit dem Verfasser eines anonymen Briefes an die Soko vom 18. Mai. Dem «Spiegel» zufolge soll die Polizei diese Spur mehr als zwei Jahre vernachlässigt haben. Demnach soll der Absender sechs Tage nach der Entführung mitgeteilt haben, dass Bögerl schon tot sei und zudem zwei Namen möglicher Täter genannt haben. Damals galt Maria Bögerl noch als vermisst. Dazu äußerte sich die Landespolizei nicht.

Mehr als 3000 Speicheltests zum DNA-Abgleich machten die Ermittler bislang auf der Suche nach dem Täter oder den Tätern. Nach weitern Angaben der Landespolizeidirektion gingen zudem insgesamt mehr als 9800 Spuren und Hinweise ein, davon seien derzeit noch einige Hundert in Bearbeitung oder zu bearbeiten. «Dabei ist man in der Soko nach wie vor überzeugt, dass der Fall geklärt werden kann», sagt Buth.

In der Regel sei die Aufklärungsquote bei derartigen Fällen sehr hoch, sagt der Wiesbadener Kriminologe Rudolf Egg. «Dass es hier schon drei Jahre dauert und es noch zu keinem nennenswerten Schritt gekommen ist, macht diesen Fall zwar schwierig - aber nicht völlig hoffnungslos.» Es gebe auch Taten, die erst nach mehreren Jahren aufgeklärt werden. «Ich würde meinen, dass es immer noch eine gewisse Restchance gibt», sagt Egg über den Fall Bögerl. «Allerdings braucht man hier vielleicht wieder den oft zitierten Kommissar Zufall, also jenes kleine Körnchen an Spur, das dann zum Ziel führt.»

Im September hatte sich die Soko in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» an die Bevölkerung gewandt. Mehr als 500 Zuschauer meldeten sich darauf, es habe «etliche sachdienliche Hinweise» gegeben, die geprüft würden. «Die Soko "Flagge" hat die Gelegenheit genutzt, erstmals den Sachverhalt als Ganzes darstellen zu können mit dem Ziel, weitere Zeugen und Hinweisgeber auch überregional zu erreichen», sagt Buth.

Dieses Jahr im April wurde zudem ein Abschnitt des Waldstücks bei Nietheim in einer großen Aktion mehrere Tage durchsucht. Der Grund war ein wichtiger Spurenfund: «In der Nähe des Leichenfundortes wurde die Stelle gefunden, von der der Flaggenstock herrührte», sagt Buth. Die Ermittler gewannen weitere Erkenntnisse über das Bewegungsprofil. Gehofft worden war auf eine Wende.