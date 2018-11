Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Den Adel hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstagabend ins Neue Schloss eingeladen. Er wolle, sagte der Grünen-Politiker bei der Gelegenheit, einmal Danke sagen für den Einsatz für die Kulturlandschaft, für den Erhalt von Schlössern, Burgen und Wäldern. Dass ausgerechnet ein Grüner dem Adel den Hof macht, hat für einige kritische Nachfragen in der eigenen Partei gesorgt, die bislang nicht durch besondere Nähe zu Schlossherren aufgefallen ist. Andererseits fallen die Adelshäuser im Land weniger durch Glamour und Skandale auf als durch Solidität. Das Society-Magazin "Bunte" schickte nicht einmal einen Reporter ins Neue Schloss.

Wenn sich Kretschmann heute mit den Fürsten der Neuzeit, den Bossen der baden-württembergischen Automobilindustrie, in der Villa Reitzenstein trifft, wird das Interesse weit größer sein. Schließlich geht es bei dem Termin mit Daimler-Chef Dieter Zetsche, Bosch-Chef Volkmar Denner und Co. nicht um die Konservierung der Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Die der Branche, und ein bisschen auch um die des Standorts Baden-Württemberg, der wesentlich am Auto hängt, und nicht eines Tages das Schicksal von Detroit teilen soll, der darniederliegenden einstigen US-Autometropole.

Obwohl sich also alles um eine Branche dreht, will Kretschmann auf keinen Fall von einem "Auto-Gipfel" sprechen, sondern von einem "strategischen Dialog". Die Sprachregelung soll die Erwartungen an konkrete Ergebnisse deckeln - und zugleich keine Assoziationen zum jüngsten "Diesel-Gipfel" aufkommen lassen. Die hitzige Debatte um Fahrverbote soll heute genauso wenig eine Rolle spielen wie die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die viele Konzerne infolge des Diesel-Skandals derzeit beschäftigen.

Stattdessen soll der Blick nach vorn gehen. Die Autobranche erfindet sich gerade neu, und Kretschmann will in diesem Prozess "Treiber" und Partner derer sein, die auf den schnellen Wandel der Mobilität setzen. Emissionsfreie Antriebe, autonomes Fahren, vernetzte Mobilität und die Herausforderung durch neue Plattformen für Nutzer, die nur gelegentlich auf ein Auto zurückgreifen wollen - das sind die vier Themen, die der Ministerpräsident auf die Agenda gesetzt hat.

"Wie machen wir das so, dass keine Arbeitsplätze wegfallen?", ist eine der Fragen, die den Regierungschef umtreiben. Schließlich steht die Existenz ganzer Zuliefererbetriebe auf dem Spiel, sollte der Verbrennungsmotor zum Auslaufmodell degradiert werden. Zugleich blickt er auf die Konkurrenz aus China oder den USA. Der US-Elektroauto-Pionier Tesla wird noch in diesem Monat in der Stuttgarter City einen Showroom eröffnen, mitten im Herzen des Autolandes. Also: Wie kann die Politik den aus ihrer Sicht ökologisch wie ökonomisch notwendigen Modernisierungsprozess bei der eigenen Industrie beschleunigen? Kretschmann: "Wir sind da zu langsam, wir müssen in den Entscheidungsprozessen schneller werden."

Dass der Lenkungsfunktion der Landespolitik Grenzen gesetzt sind, ist Kretschmann bewusst. "Ich kann ja nicht global player vom Staatsministerium aus lenken, das bilde ich mir nicht ein." Trotzdem scheinen sich die Großen der Branche, die allesamt zugesagt haben, von dem "Dialog" etwas zu versprechen.

Tatsächlich können sie gemeinsam mit dem Land an einigen Stellschrauben drehen. Soll das Elektroauto in Fahrt kommen, sollte dafür auch die Ladeinfrastruktur bereitstehen. Soll das Ganze ökologisch Sinn machen, muss der Strom dafür aus erneuerbaren Energien kommen. Auch da sind Politiker gefragt, und Energiekonzerne wie die EnBW. Und das Land könnte Forschungsverbünde schaffen oder stärken, die sich beispielsweise um Batterien kümmern.

Kretschmann hat schon mal angedeutet, dass er bereit wäre, dafür viel Geld in die Hand zu nehmen. Schließlich wird die Wirtschaft Garantien haben wollen. Sollte sie etwa entscheiden, ihre Investitionen am Tag X voll vom Verbrennungs- in den E-Motor umzuschichten, wird sie die Zusage fordern, dass die Politik in der Übergangszeit nicht weiter an den Grenzwerten für Bestandswagen schraubt.

Vieles wird sich nicht in Stuttgart regeln lassen. Berlin und Brüssel werden ebenfalls gefragt sein. Aber Kretschmann und sein CDU-Vize Thomas Strobl, der ebenfalls gute Kontakte zur Branche pflegt, hoffen auch, dass ihr Vorgehen eine Dynamik auslöst, die weit über den Kessel hinausgeht.

Für Kretschmann hat das Ganze auch eine parteipolitische Ebene: Er will die Grünen wieder stärker als Konzeptpartei positionieren, die Dinge vorausdenkt und Antworten auf die Fragen von Morgen liefert. Etwas, was er auf Bundesebene in den letzten Jahren schmerzlich vermisst hat. Dabei hilft ihm sein inzwischen gutes Verhältnis zur Autobranche, das indes nicht immer frei von Spannungen war. Legendär ist sein Halbsatz, weniger Autos seien besser als mehr, der noch vor seiner Vereidigung zum Ministerpräsidenten 2011 die Lenker der Konzerne in Aufruhr versetzt hat.

Der Grünen-Politiker erkannte schnell, dass sich gegen die Wirtschaft in Baden-Württemberg schlecht regieren lässt. Er hat mittlerweile einen wirtschaftlichen Beraterkreis um sich geschart, mit Bosch-Aufsichtsratschef Franz Fehrenbach als wichtigstem Kopf. Umgekehrt hat sich auch die Industrie auf den populären Regierungschef zubewegt. Zetsche hat auf dem Grünen-Bundesparteitag gesprochen. Mit Kretschmann lassen sich die Bosse von Daimler, Porsche, Audi oder Bosch gerne im E-Auto oder vor den neuesten Diesel-Motoren ablichten - auf dass es dem Image beider Seiten diene.

Seit dem Diesel-Skandal zeigen die Chefs der Weltunternehmen gegenüber Landespolitikern, denen sie sonst gerne die Welt erklärten, auch mehr Demut. Nie konnten sie Verbündete so gut gebrauchen wie derzeit.