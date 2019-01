(bfk) Das Herz der Heilbronner hängt immer noch an ihrem alten Stadttheater, das an einem schönen Samstagnachmittag, am Samstag 18. Juli 1970, von Sprengmeister Merkle in die Luft gejagt wurde: Zwei Sekunden, und das Symbol einstigen Bürgerstolzes und Bürgerengagements war nur noch ein Schutthaufen. Zwar hatte der Bombenangriff vom 4. Dezember 1944 das Theater schwer beschädigt - aber immerhin: Es stand noch - und es stand jetzt vor allem einem Neubau im Wege.

An die 150 Besucher kamen in den Deutschhofkeller (die Räume im Stadtarchiv wären wegen des großen Interesses zu klein gewesen), um an dem Tag, an dem Alten Stadttheater 100 Jahre alt geworden wäre, noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen. Eine reine Nostalgieveranstaltung wurde es nicht, weil Archivdirektor Christhard Schrenk auch das heutige Heilbronner Theaterleben mit einbezog.

Das Theater, das schon im Zeichen des Herannahens des Ersten Weltkrieges eröffnet wurde, initiiert und getragen von einer stolzen, anspruchsvollen und freigebigen Heilbronner Bürgerschaft, wurde mit erheblichem Anspruch an Architektur und spätere Bespielung errichtet - dafür steht der Name des Architekten Theodor Fischer. Das sich in der Folge entwickelnde Theaterleben hat eigentlich nur eine sehr kurze Phase regulären Betriebes erlebt: erst der Erste Weltkrieg, dann die Inflation, dann die Nazis, dann der Zweite Weltkrieg und die Bombardierung, dann die Sprengung.

Schade, dass dieser Aspekt in der Diskussion kaum berücksichtigt wurde. Denn es ist und war erstaunlich und immer noch maßstabgebend, was damals an der Heilbronner Bühne geleistet wurde - unter dem Druck erst der wirtschaftlichen Verhältnisse und dann der politischen -, welche Ruf sie in Deutschland hatte und wie viele bedeutende Theatermenschen hier gewirkt haben.

Am erstaunlichsten ist vielleicht, wie am Theater bis in die Kriegsjahre hinein ein Schauspiel- und Musikleben stattfand, mit Klassikerinszenierungen, Wagner-Opern, Operettenklassikern und ungezählter Gastspiele wahrer Bühnengrößen, wie es sie im Heilbronn von heute seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. Auch wie dieses Haus mit und gegen die Naziherrschaft in Heilbronn lebte und sie überlebte, wäre ein spannendes und mit dem Haus verbundenes Thema gewesen.

Natürlich haben die alten Heilbronner, die gekommen waren, alle hier einmal als Kind "Peterles Mondfahrt" gesehen, natürlich finden und fanden sie den Akt der Sprengung barbarisch. Schrenk verwies aber zurecht darauf, dass der Zeitgeist der 60er Jahre hier auch hineinwirkte - aber über ihn hinaus hat die Verantwortung für den langen Streit um den Wiederaufbau in all seinen durchgespielten Variante auch Namen. Gut, dass da wenigstens an den früheren Kulturbürgermeister Erwin Fuchs erinnert wurde, der sich für das Theater in Heilbronn geradezu zerfetzte und auch zerfetzen lassen musste.

Dass es unabhängig vom Baugeschehen auch den verdienstvollen Heilbronnern und Intendanten, wie dem so lange in Heilbronn totgeschwiegenen Kulturmenschen Hans Franke oder den Intendanten Walter Bison und Klaus Wagner, zu verdanken ist, dass das Theaterleben nicht zum Erliegen kam, wurde auch erwähnt. Es hätten aber in diese Reihe auch Namen gehört, wie der von Rudolf Fuchs, der in seiner Villa avantgardistisches Theater oder auch mal Maria Schell spielen ließ, oder der von Marc Luxemburger, Schauspieler an Bisons "Kleinem Theater", der das Wagnis einer Privatbühne unter dem Harmoniedach einging, und vor allem der des Kulturrings Heilbronn, der die damals angesagtesten Inszenierungen mit den Größten des Faches nach Heilbronn holte. Der Geburtstag hätte da auch den jüngeren Zuhörern vermittelt, was in Heilbronn schon mal alles möglich war und sein könnte.

Ein bisschen Nostalgie kam dann doch bei der Fotoausstellung mit Bildern von Jürgen Frahm auf. Der frühere Verwaltungsleiter des Theaters ist heute in seinem "Unruhestand" ein europaweit begehrter Theaterfotograf. Zu sehen sind auch Aufnahmen aus der Ära Wagner - zusammen mit den noch erhaltenen Zeugnissen zum Vorkriegstheater, die in zwei Vitrinen gezeigt werden, gibt es im Otto-Rettenmaier-Haus jetzt eine Anlaufstelle, die sich kein Theaterfreund entgehen lassen sollte.