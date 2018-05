Angehörige von NSU-Opfern und Vertreter von Polizei und Politik trauern am 25.04.2017 bei der Gedenkfeier zum 10. Todestag der ermordeten Polizistin Michele Kiesewetter auf der Theresienwiese in Heilbronn (Baden-Württemberg). Foto: Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart/Heilbronn. (dpa) Die Spekulationen um die mögliche Anwesenheit islamistischer Kontaktleute am Todestag der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn halten nach Medienberichten an. Das ARD-Politikmagazin «Report Mainz» und das Magazin «stern» berichteten am Dienstag von als geheim eingestuften Polizeiakten mit der Auswertung von Handydaten vom 25. April 2007 in Heilbronn.

Darunter seien neun Handynummern, die vorher in Ermittlungsverfahren gegen Terrorverdächtige aus der islamistischen Szene aufgetaucht seien. Eine Handynummer, die bis kurz vor dem Mord an Kiesewetter an der Theresienwiese eingeloggt gewesen sei, führe zur islamistischen Sauerlandgruppe, zumindest zu deren Umfeld, hieß es in den Berichten. Eine zweite Nummer führe in die Ulmer Islamisten-Szene. Trotz der Brisanz seien die Inhaber der Nummer nicht ermittelt worden.

Bereits zuvor hatte es Vermutungen gegeben, wonach es am 25. April 2007 in Heilbronn um ein Waffengeschäft mit der Sauerlandgruppe gegangen sei und deshalb auch Geheimdienste auf der Theresienwiese gewesen sein könnten. Sowohl amerikanische als auch deutsche Behörden hatten allerdings wiederholt beteuert, es habe am 25. April 2007 keinen Einsatz gegen Islamisten in Heilbronn gegeben.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Polizistin Kiesewetter von den Rechtsterroristen des «Nationalsozialistischen Untergrundes» (NSU) erschossen wurde, die für insgesamt zehn Morde zwischen 2000 und 2007 in Deutschland verantwortlich sein sollen.

Nach Angaben der «Südwest Presse» (Mittwoch) war es das Landeskriminalamt, das eine Auswertung der Handydaten nicht weiter verfolgte. Erst Anfang 2011 sei ein Teil ausgewertet worden. Die Nummer, die in Verbindung mit den Sauerland-Terroristen gebracht worden sei, sei am Mordtag von 11.20 Uhr bis 13.49 Uhr an der Theresienwiese registriert gewesen. Kurz vor 14.00 Uhr wurde Kiesewetter getötet und ihr Kollege lebensgefährlich verletzt. Wer die Person mit der auffälligen Handynummer gewesen sei, habe sich 2011 nicht mehr klären lassen, schreibt die Zeitung.