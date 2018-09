Heilbronn. (bfk) Es ist kein schönes Bild, das der Heilbronner Gemeinderat gerade abgibt, eher geeignet, Vorurteile gegen politische Rathausarbeit zu schüren, als sie abzubauen. Ist es wirklich "nur" Postengeschacher, was sich hier abspielt? Es geht um die Frage: Wem gehört ein Mandat? - der Person, die es errungen hat, oder der Fraktion oder Partei, auf deren Ticket das gelang?

Durch den Übertritt des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Burkhardt und der zuletzt fraktionslosen Bettina Michaelis (vorher: Die Linke) in die Fraktion der Freien Wähler (FWV) haben sich die Gewichte verschoben, die FWV ist jetzt mit sechs Sitzen die drittstärkste Fraktion. Damit hat sie Anspruch auf Ausschusssitze und Aufsichtsratsposten. Dabei geht es weniger um deren Dotierung - der größte Teil wird abgeführt -, sondern vor allem um politischen Einfluss, zum Beispiel bei Kreissparkasse, SLK-Kliniken, Stadtsiedlung und Salzwerk.

Die Frage, ob die jetzigen Fraktionsgrößen noch dem Wählerwillen entsprechen, kann man stellen. Das taten auch die Grünen. Fraktionsführerin Susanne Bay wollte ursprünglich die erst vor kurzem für den ausgeschiedenen Hasso Ehinger nachgerückte Birgit Brenner (Bunte Liste) in eine sogenannte Zählergemeinschaft aufnehmen, damit wären die Grünen gleichstark mit der FWV gewesen.

Von diesem Vorhaben ist man bei den Grünen nun wieder abgerückt, denn, so Bay: "Offensichtlich drohte diese Absicht durch die Ankündigung der FWV, ihrerseits mit der CDU eine Zählgemeinschaft zu bilden, zu größeren Verwerfungen im Gemeinderat zu führen. Diese Entwicklung halten wir den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber für nicht mehr vermittelbar, obwohl wir auch bei dieser Konstellation mehrere der uns anvertrauten Sitze behalten könnten und ebenso bei allen ansonsten denkbaren Konstellationen keine weiteren Nachteile hätten. Wir ziehen deshalb unseren Antrag auf eine Zählgemeinschaft mit der Bunten Liste zurück."

Das freut unter anderem CDU-Fraktionführer Alexander Throm: "Das ursprüngliche Ansinnen der Grünen, sich mit einer Zählgemeinschaft ihre Pöstchen in Aufsichtsräten zu sichern, halte ich für verfehlt. Zählgemeinschaften sind eine Unart der gemeinderätlichen Arbeit. Um dieses Ansinnen zu verhindern, haben wir den Freien Wählern ebenfalls eine Zählgemeinschaft angeboten."

Zunächst aber hatte die CDU diese "Unart" für sich doch in Erwägung gezogen, wie Malte Höch (FWV) bestätigt: "Ja, die CDU war an uns diese Woche herangetreten und hat uns diesen Vorschlag unterbreitet, für den Fall, dass Grüne und Bunte ihre Zählgemeinschaft aufrechterhalten lassen hätten. Es ist nach unserem Rechtsempfinden reines Machtkalkül zum Erhalt von Sitzen in Aufsichtsräten, das die Grünen zu diesem Schritt veranlasst hat. Während die Bildung von Fraktionen durch Stadträtinnen aus dem Gemeinderat hervorgeht - ohne eine Gebundenheit an vorherige Wahllisten oder Parteizugehörigkeit (§ 32a Gemeindeordnung), ist eine Zählgemeinschaft in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen und für uns Missachtung des Wählerwillens." Durch den aktuellen Verzicht hätten die Grünen jedoch Ihren Fehler eingesehen und ihn berichtigt, fügt Höch hinzu.

In der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause war auch wegen des Rücktritts von Sybille Mösse-Hagen als SPD-Fraktionsvorsitzende und der Neubestellung von Rainer Hinderer in dieses Amt das Karussell der Verteilung von Ausschusssitzen und Aufsichtsratsposten in Bewegung gekommen, mit den neuen Mehrheitsverhältnissen sind diese Beschlüsse jetzt schon wieder Makulatur.

Nicht begeistert von Zählgemeinschaften hatten sich für die FDP Nico Weinmann geäußert und auch OB Harry Mergel machte keinen Hehl daraus, dass er diese für die politische Hygiene im Gemeinderat nicht angebracht halte. Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 22. September statt, dann steht die erneute Abstimmung über die Neuverteilung an.