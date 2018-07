Stuttgart. (dpa-lsw) Wie die Bilanz der Freibäder am Ende der Saison ausfällt, liegt vor allem am Wetter. Scheint die Sonne, sind Plätze die in den Becken und auf den Liegewiesen bis in den September hinein begehrt. Zum Saisonstart bleibt allerdings noch viel Luft nach oben.

Sonnenschein und 25 Grad zum Start in die Freibadsaison bleiben in diesem Frühjahr erstmal ein Wunschtraum. Bei der anhaltenden Serie von Schauern und Temperaturen unter 20 Grad stellt sich kein echter Drang ins Freibad ein. So haben einzelne Gemeinden den Beginn des Freiluftbadens auch einfach verschoben.

Wie viele Besucher die nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen rund 410 Freibäder in Baden-Württemberg in diesem Sommer anlocken werden, steht in den Sternen. Entscheidender Faktor ist nach Angaben der Betreiber aber immer das Wetter.

In Karlsruher Bädern waren es im vergangenen Jahr gut 500.000 - ein Rückgang im Vergleich zum deutlich besseren Sommer 2015. Alle Stuttgarter Freibäder zusammen brachten es 2016 auf rund 675.000 Besucher, davon alleine in Möhringen gut 184 000.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht mit seiner Vorhersage kurzfristig keine große Hoffnung auf einen Frühstart des Sommers. Es soll über das Wochenende hinaus ziemlich durchwachsen bleiben mit wenig Wärme und vielen Wolken.

Keinen Blick zum Himmel nötig haben Betreiber und Gäste des Karlsruher Sonnenbads. Seit dem 17. Februar ist geöffnet, bis zum 1. Advent dauert die Saison. Das Sonnenbad hat unter den reinen Freibädern wahrscheinlich die längste Öffnungszeit in Deutschland. Sein Wasser wird mit der Wärme des benachbarten Kraftwerks auf subtropische Werte bis zu 27 Grad beheizt.