Karlsruhe/Mannheim. (dpa/lsw) Sie sollen Werbung machen, doch nicht immer rücken Slogans nach Ansicht von Experten eine Stadt ins rechte Licht. «Es gibt wichtigere Dinge, als ein hübsches Logo und einen flotten Claim», sagte der Vorsitzende der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (Bcsd) Michael Gerber. «Das läuft immer Gefahr zu scheitern, weil man die Komplexität einer Stadt eigentlich nicht auf einen Slogan reduzieren kann», sagte Gerber mit Blick auf die Diskussion um ein Stadtmotto in Karlsruhe. Dort hatte der geplante Stadtslogan «Karlsruhe - baden in Ideen» für Kritik bei Politik und Bevölkerung gesorgt.

Dabei wollte die Marketingabteilung der Stadt nichts dem Zufall überlassen, schließlich feiert Karlsruhe in drei Jahren den 300. Geburtstag. Eine eigens beauftragte Agentur analysierte acht Monate Stärken und Schwächen der badischen Kommune, entwarf eine Markenstrategie und entwickelte den Claim. Kosten: 50.000 Euro.

Auch andere Städte im Südwesten werben mit schmissigen Claims. Mannheim wirbt in Anlehnung an den Grundriss der Stadt mit «Leben im Quadrat» und Konstanz bezeichnet sich schlicht als «Die Stadt zum See». Das Land Baden-Württemberg wirbt seit 1999 mit dem Slogan «Wir können alles außer Hochdeutsch». Der Claim habe damals den Zuschlag bekommen, weil er pfiffiger und in seiner Selbstironie auch zutreffender sei als gängige Schwaben-Klischees wie «Schaffe, schaffe, Häusle baue», sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet.

Eine clevere Idee, die aber auch ihren Preis hat: Pro Jahr sind im Schnitt zwischen vier und fünf Millionen Euro für die Kampagne mit ihren Anzeigen, Werbespots und Veranstaltungen im Landeshaushalt reserviert. Auch dieser Slogan sei zunächst kritisch diskutiert worden, aber das sei auch wichtig, sagt Gerber. «Heute ist dieser Slogan so ein geflügeltes Wort geworden, mit dem wirklich alle etwas Positives verbinden.»

Freiburg ließ von seinem Spruch «Freiburg hat, was alle suchen» vor Jahren lieber ab. Zu leicht konnte durch die Versetzung des Kommas ein unvorteilhafter Sinn entstehen: «Freiburg hat was, alle suchen.» Jetzt schmückt sich die Stadt gerne als «Green City».

Stuttgart verzichtet auf einen einheitlichen Spruch für das Außenmarketing. Die meisten Slogans seien oberflächlich und hätten somit auch nur eine geringe oder gar keine Wirkung, sagte Armin Dellnitz von der Stuttgart-Marketing GmbH. «Produziert ein Slogan über längere Zeit zu viel Unmut, wird er auch nicht lange benutzt», sagt Marketingexperte Gerber. «Ist es nur ein kurzer Aufschrei von pro und kontra, dann besteht die Chance, dass er bleiben wird.»