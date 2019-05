Ministerpräsident Kretschmann ist über den Vorstoß seines Finanzministers in Sachen Erbschaftssteuer nicht glücklich. Foto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nils Schmid sieht sehr zufrieden aus. "Wir fühlen uns sehr wohl, wie wir da als Landesregierung unterwegs sind", sagt der Finanzminister (SPD). Neben ihm sitzt Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Grüne sagt, was Schmid zum Thema Erbschaftssteuer vorgeschlagen hat, sei nicht mit ihm abgestimmt gewesen. "Ich kann da ja nicht lügen." Aber er habe nichts gegen den Vorschlag, bei fachlichen Fragen habe sein Finanzminister das "Prä". Zufrieden sieht Kretschmann nicht aus.

Die gemeinsame Pressekonferenz kurz vor Ostern war bezeichnend: Schmid bezieht Position, Kretschmann laviert zwischen den Interessen der Wirtschaft und seiner Bundespartei. Sein Finanzminister will bei der Vererbung von Familienunternehmen erst ab einer Wertgrenze von 100 Millionen Euro eine obligatorische Einzelfallprüfung ansetzen. Er geht damit noch über die Vorschläge von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hinaus. Schmid (SPD) hatte den Vorschlag am 25. Februar lanciert - einen Tag nach Schäuble, der nicht bei der Firma, sondern beim einzelnen Erben ansetzen will und die Grenze bei 20 Millionen Euro zieht. Kretschmanns Büro kennt Schmids Vorstoß seit Mitte Februar - seither lässt Kretschmann offen, ob er die 100-Millionen-Grenze mitträgt.

Auf grüner Seite heißt es, was das Finanzressort an "Überlegungen" vorgelegt habe, sei "längst nicht so klar oder gar wasserdicht, wie es nach außen verkauft wird". Das dürfte nicht der einzige Grund für Kretschmanns Zurückhaltung sein. Schon seine generelle Offenheit für Schmids Position stieß bei den Parteifreunden in Berlin auf Unmut.

Auf der anderen Seite macht die heimische Wirtschaft Druck. Der Präsident des hiesigen Industrie- und Handelskammertags, Peter Kulitz, lobt ausdrücklich Schmids Position - und fordert dafür die Unterstützung Kretschmanns ein. Schon stichelt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, der Regierungschef lasse unter dem Druck seiner Partei "den Tarnmantel des Wirtschaftsverstehers fallen".

Gegen die Wirtschaft könne Grün-Rot nicht regieren, lautet ein Credo von Kretschmann. Deshalb hat seine Regierung zum Freihandelsabkommen TTIP ein grundsätzlich positives "Ja, aber"-Positionspapier verabschiedet, wo die Parteilinke eine harte "Nein, aber"-Position vorgezogen hätte. Deshalb gibt Kretschmann dem Drängen von Daimler nach einem Modellversuch für Gigaliner nach. Glaubt man den Umfragen, dann kommt die pragmatische Linie gut an. Andererseits stellen Kretschmanns Strategen inzwischen die Frage, ob er erfolgreich Wahlkampf führen kann, wenn er ständig Streit mit der Bundespartei hat. In Berlin wird Kretsch᠆mann bis heute verübelt, dass er im Bundesrat der Asylreform der Bundesregierung zur Mehrheit verholfen hat. Den Ball versucht er deshalb diesmal an die Fachpolitiker weiterzuspielen: Schäuble habe ihm zugesagt, auch Schmids Vorschlag zu prüfen.

Schmid beschwichtigt derweil Kritiker im eigenen Lager, die sich fragen, was an seinem Vorstoß sozialdemokratisch sei: Es werde auf jeden Fall eine Verschärfung der Erbschaftssteuer geben, so Schmid. Er kämpfe auch nicht primär für die Interessen der Erben, sondern dafür, dass sich bei Betriebsübergaben niemand Sorgen um seinen Job machen müsse.

Am 7. Mai trifft sich Schäuble wieder mit den Finanzministern der Länder. Spätestens bis dann sollte auch die grün-rote Landesregierung eine Position haben - möglichst eine einheitliche.