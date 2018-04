Die Stadt Brackenheim hat Theodor Heuss ein eigenes Museum eingerichtet. Hier gibt es am 1. Februar zum 130. Geburtstag offene Türen. Foto: Endres

Brackenheim. Für die Stadt Brackenheim ist es Ehre und Verpflichtung zugleich, an Persönlichkeit und Leben von Prof. Dr. Theodor Heuss zu erinnern. Bereits im Jahr 1968 wurde im Obertorhaus die erste Theodor-Heuss-Gedenkstätte eingerichtet, aus der sich nach der Umgestaltung das heutige Theodor Heuss Museum in städtischer Trägerschaft entwickelte.

Traditionell begeht die Stadt Brackenheim den Geburtstag ihres großen Sohns mit einer Gedenkveranstaltung. Gemeinsam mit der Stiftung Bundespräsident Theodor-Heuss-Haus und der Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kultur in Deutschland in Europa lädt die Stadt Brackenheim daher zur Feier zum 130. Geburtstag des ersten Bundespräsidenten am Samstag, 1. Februar 2014, um 10.30 Uhr, ins Bürgerzentrum Brackenheim alle Bürger der Region und darüber hinaus sehr herzlich ein. Der Eintritt ist frei.

Festredner ist der ehemalige Bundesinnenminister und Kuratoriumsmitglied der Theodor-Heuss-Stiftung Gerhart R. Baum. Er war zwischen 1972 und 1978 zunächst Parlamentarischer Staatssekretär unter Hans-Dietrich Genscher und Werner Maihofer, ehe er von 1978 bis 1982 selbst das Amt des Bundesministers des Innern bekleidete. Baum gilt als einer der profiliertesten Politiker, der sich bereits zu seiner aktiven Zeit für den Schutz von Bürgerrechten einsetzte und deren Einschränkung durch staatliche Überwachungsmaßnahmen zu verhindern versuchte. Unter dem Leitmotiv "Lieder sind seine Waffe" lesen außerdem Dr. Ernst Wolfgang Becker und Götz Schneider Gedichte des ersten Bundespräsidenten.

Ein besonderes Anliegen ist es der Stadt Brackenheim, auch jungen Menschen das Leben und Werk ihres großen Sohns zu vermitteln. Daher bringen sich auch die Schüler der örtlichen Theodor-Heuss-Schule mit mehreren Programmbeiträgen bei der Veranstaltung ein. Das Schlusswort hält mit Prof. Dr. Ludwig Theodor Heuss, der Enkel des ersten Bundespräsidenten, der zugleich als Vorstandsvorsitzender der Theodor- Heuss-Stiftung und als Kuratoriumsmitglied der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus fungiert.

Zum 130. Geburtstag von Theodor Heuss gibt es neben der Festveranstaltung mit anschließendem Bürgerempfang am 1. Februar einen "Tag der offenen Tür" im Theodor Heuss Museum am 1. Februar, von 13 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung Schüler sehen Theodor Heuss vom 1. Februar bis 2. März 2014 im Museum zeigt die Ergebnisse der Projekttage der Theodor-Heuss-Schule.