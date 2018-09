Von Benjamin Auber

Heidelberg. Anne Sliwka (Foto: privat) lehrt am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg.

Frau Sliwka, laut IQB-Ländervergleich schneiden Schüler aus Baden-Württemberg besonders bei ihrer Sprachkompetenz schlecht ab. Sind die Schüler wirklich so schlecht?

So einfach ist das nicht. Das ist eine komplexe Sache und die hat bestimmt mehrere Ursachen. Offensichtlich gibt es Qualitätsprobleme. Eine einfache Erklärung, die aber zu kurz greift, gibt es: Der Bildungsplan, der im Jahr 2015 Geltung hatte, stammt von 2004 und das war vor der Entwicklung der nationalen Bildungsstandards. Der baden-württembergische Bildungsplan reflektierte nicht so sehr die nationalen Standards, im Gegensatz zu den anderen Bundesländern, die ihre Bildungspläne erst später erstellt haben. Wir hatten bis zum neuen Bildungsplan 2016 keine optimale Passung.

Was halten Sie von der IQB-Bildungsstudie? Sind die Daten aussagekräftig?

Grundsätzlich sind solche Studien wichtig, denn sie haben immer eine wichtige Bedeutung im sogenannten Bildungsmonitoring. Sie geben Rückmeldungen über Wirkungen von Bildung, z.B. Geschlechtsunterschiede beim Lernen oder über Zusammenhang zwischen dem Erreichen von Bildungsstandards und dem sozioökonomischen Hintergrund von Schülern. Gerade hier sind die Unterschiede zwischen Bundesländern sehr interessant.

Ist es nicht unfair, dass Inhalte abgefragt wurden, die die baden-württembergischen Schüler nicht kennen?

Wenn man sich die Musteraufgaben ansieht, sind diese durchaus gut lösbar. Vermutlich gibt es doch konkrete Probleme.

Haben Sie Beispiele?

Ein großes Problem ist, dass es keine verpflichtenden Fortbildungsmaßnahmen gibt. Fortbildungen werden zwar angeboten, sie werden aber nicht von allen Lehrern in Anspruch genommen, was teilweise ganz praktische Gründe hat. Die Personaldecke an einigen Schulen ist so dünn, dass die Lehrkräfte nicht vom Unterricht freigestellt werden können. Ein weiteres Thema ist die Kooperation von Lehrkräften. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass sich ein gemeinsames Absprechen von Lernkonzepten positiv auf die Unterrichtsqualität auswirkt. Das findet aber viel zu wenig statt.

Welche Fehler macht das Bildungssystem außerdem?

Es werden zu sehr schulideologische Kämpfe ausgetragen. Zu sehr wird darüber diskutiert, welche Schulart die beste ist. Wir müssten den Fokus auf die Bildungsqualität legen. Außerdem sind die Haupt- und Werkrealschulen, Real- und Gemeinschaftsschulen im internationalen Vergleich größtenteils sehr kleine Schulen. Dadurch gibt es das Problem mit dem fachfremden Unterricht: Lehrer unterrichten Fächer, die sie nicht studiert haben. Englisch kann man nur unterrichten, wenn man das studiert hat und auch Auslandsaufenthalte im englischsprachigen Raum absolviert hat. Fachfremder Unterricht ist in allen Fächern ein Problem.

Spielt auch die verstärkte Mediennutzung eine Rolle?

Dadurch sind die Lesekompetenz und die Lesemotivation zurückgegangen. Ich nehme es so wahr, dass die Smartphones und die PC-Spiele das Buch als Freizeitmedium vor allem bei männlichen Jugendlichen weitgehend verdrängt haben. Wir brauchen Strategien, um Jugendliche wieder für das Lesen zu gewinnen.

Welche Lösungsansätze sind jetzt gefragt?

Ganz wichtig ist, dass die Qualität von Unterricht in den Mittelpunkt auch der politischen Diskussion rückt. Wir wissen relativ viel über guten Unterricht. Dabei sind drei Kriterien wichtig. Es geht um eine effektive Klassenführung durch den Lehrer. Zentral ist die kognitive Aktivierung der Schüler, dass Schüler intensiv über Lerngegenstände nachdenken. Und drittens die konstruktive Unterstützung der Schüler im Lernprozess. Wir müssen jetzt alle gemeinsam daran arbeiten, dass die Bildungsqualität in Baden-Württemberg stimmt. Die Zeit des gegeneinander Arbeitens ist vorbei.