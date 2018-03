Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. "Nein, es gab noch keine Beleidigungen", bekräftigt Antje Mohrmann. Die Pressebetreuerin im Staatsministerium muss es wissen: Seit drei Stunden sitzt sie im Runden Saal der Villa Reitzenstein und prüft E-Mails auf ihren Umgangston. "Das sind alles ganz normale Bürgerfragen, da mussten wir nichts aussortieren." Die Online-Bürgersprechstunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, die sie mit vorbereitet, ging 2012 erstmals "auf Sendung". "Wir haben das damals zuerst gemacht", freut sich Online-Chefin Jana Höffner. Der Live-Charakter stand auch nie in Frage: "Wenn es Fragen sind, auf die man sich vorbereiten kann, ist das Ganze doch sehr gestanzt", findet Tilo Berner vom Grundsatz-Referat. Die Zuschauer sehen nicht, wie groß das Team ist, das die Sendung ermöglicht: Elf Menschen stellen aus den Fragen eine Auswahl zusammen, weitere betreuen die Technik.

Um kurz vor halb sieben kommen Kretschmann und sein Regierungssprecher Rudi Hoogvliet, der wie immer die Moderation übernimmt. "Nicht mehr husten, leise platzen!", mahnt Höffner ihre Kollegen. Dann beginnt der Countdown: "Facebook-Stream starten … 5, 4, 3, 2, 1 ..."

Hoogvliet und Kretschmann gedenken zunächst der Opfer des Terroranschlags von Manchester, ein fast unwirklicher Gedanke angesichts der Abendsonne, die durch die offene Terrassentür aus dem Park hereinstrahlt. Dann bitte Hoogvliet die Zuschauer: "Stellen Sie uns auch kritische Fragen - keine Frage wird aussortiert, nur weil sie kritisch ist." Und schon liefern die Mitarbeiter ihm etwas Passendes: "Ich habe mir vor zwei Jahren einen neuen Diesel gekauft, jetzt wollen Sie mir verbieten, damit zu fahren - sind Sie noch ganz bacha?"

Kretschmann holt Luft. "Erstmal will ich ja niemandem verbieten, damit zu fahren." Dann erklärt er geduldig, was er seit Wochen erklärt - die Verästelungen des Themas, seine regionale Differenzierung. Warum hat er den Adel ins Schloss eingeladen? Sind Studiengebühren für Nicht-EU-Bürger fair? Was tut die Regierung für den sozialen Zusammenhalt? "Ich würde ja gerne den Livestream schauen", postet ein Zuschauer, "aber die Internetverbindung hier ist eine Katastrophe."

Kretschmann antwortet mit seiner bedächtig-eindringlichen Pädagogenstimme: erklärt seine Positionen und Pläne, die Linien in der Koalition, die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Philosophiert, gesteht, dass er die Gemeinde Oberderdingen nicht kennt (sie liegt im Kraichgau) und räumt Gesinnungsänderungen ein: Vom Föderalismus im Bildungssystem hält der Ministerpräsident heute nichts mehr. Dafür unterstützt der Katholik die Homoehe und das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare.

Nicht alle Fragen sind bierernst gemeint. Das Publikum erfährt deshalb auch, dass Kretschmann den Sandkasten seines Enkels Kabelsand gekauft hat, "ungewaschener Sand, der richtig formbar ist".

Die persönlichste Antwort gibt er möglicherweise beim Fußball. Sein Lieblingsspieler beim VfB Stuttgart sei Christian Gentner, erklärt der Regierungschef. "Ich steh einfach auch auf Spieler, die einfach immer in so ner mittleren Form sind, die dann nicht so große Schwankungen haben. Das sind jetzt oft nicht die großen Stars auf dem Platz (...), aber die braucht man sehr, damit irgendwie die Linie stimmt." Das Kabinett wird es mit Interesse vernehmen.

60 Minuten sind schnell vorbei. Hoogvliet, der seinen Chef für die Kameras siezt, bekommt 30 Fragen durch. Eingegangen sind 108. Das Online-Referat beziffert die Zahl der Live-Zuschauer später mit 1750.