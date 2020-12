Stuttgart. (RNZ/rl) Um den ÖPNV klimafreundlicher und zukunftsfähig zu machen soll 2021 ein landesweites E-Ticketing eingeführt werden. Das teilte das Landesverkehrsministerium am Montag mit. Damit sollen Fahrgäste sich ohne jegliche Tarifkenntnisse in ganz Baden-Württemberg im ÖPNV bewegen können. Die Abrechnung finde elektronisch zum besten Preis statt, hieß es.

Am heutigen Montag unterzeichnete Verkehrsminister Winfried Hermann gemeinsam mit Vertretern der 22 Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) und der Baden-Württemberg-Tarif Gesellschaft (BWTG) die Kooperationsvereinbarung zur Einführung eines durchgängigen Smartphone-basierten Ticketing-Systems.

Mit dem App-basierten E-Ticket-System können Fahrgäste zukünftig durch eine Check-in/Check-out-Option den ÖPNV nutzen. "So wird die Nutzung von Bussen und Bahnen im ganzen Land leichtgemacht", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann. "Die Sorge, das richtige Ticket aus dem Automaten herauszulassen, entfällt. Das System verringert die Einstiegsbarrieren, man muss sich keine Gedanken mehr machen, welcher Fahrschein der richtige und günstigste ist. Eine passgenaue Start-Ziel-Erfassung berechnet den günstigsten Tarif."

Das System soll auf Basis von Check-in/Check-out funktionieren. Dabei meldet sich der Fahrgast zu Beginn der Fahrt per App an, zum Beispiel, wenn er in eine S-Bahn steigt (Check-in). Anschließend fährt er zum Zielort. Dies soll mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln möglich sein. Wenn der Fahrgast sein Ziel erreicht, meldet er sich in der App ab (Check-out).

Im ersten Schritt werde dann anhand der Fahrten pro Tag der Tages-Bestpreis ermittelt. Perspektivisch soll die Bestpreis-Abrechnung auf einen längeren Zeitraum ausgedehnt werden, wodurch Zeitkarten miteinbezogen werden können. Angelehnt an die Funktionsweise, lautet der Arbeitstitel der App "CiCo-BW". Der stufenweise Start des Systems ist für das Frühjahr 2021 geplant.