Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Wieder einmal heißt es "Freiwillige vor!" - und dieses Mal ducken sich die Kommunen nicht weg. Denn anders als vor einigen Wochen, als die Bundesregierung überraschend nach Modellstädten für kostenlosen Nahverkehr suchte, erscheint der jüngste Vorstoß aus dem Stuttgarter Verkehrsministerium den städtischen Haushältern durchaus sinnvoll: Gefragt sind Modellkommunen, mit denen - zunächst nur auf dem Papier, in einem Gutachten - alternative Finanzierungsmodelle für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durchgerechnet werden.

Im Klartext bedeutet das: Zunächst entstehen keine Kosten, aber auf lange Sicht werden neue Wege für eine solide Kostendeckung des oft chronisch defizitären ÖPNV aufgezeigt.

In einem Schreiben von Mitte März wendet sich Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an verschiedene Oberbürgermeister - Stuttgart, Mannheim und Heidelberg sind dabei. Durch stagnierende öffentliche Mittel und eine immer stärkere Nutzerfinanzierung seien in den vergangenen 25 Jahren die Fahrpreise für Bus und Bahn "deutlich stärker gestiegen als die allgemeinen Lebenshaltungskosten oder die allgemeinen Mobilitätskosten", schreibt Hermann.

Ziel müsse aber ein attraktiver Nahverkehr "sowohl im Leistungsangebot als auch in finanzieller Hinsicht sein". Daher brauche es neue Finanzierungsinstrumente. "Es geht also nicht um einen kostenlosen ÖPNV, sondern um ein dicht vertaktetes ÖPNV-Angebot zu einem sozialverträglichen Preis", so Hermann ausdrücklich.

Aufbauend auf einer älteren Untersuchung soll ein neues Gutachten prüfen, welche konkreten finanziellen Effekte verschiedene Maßnahmen hätten. Das Ministerium scheint dabei einen "Mobilitätsausweis", auch "Bürgerticket" genannt, zu bevorzugen. Der müsste von allen Bürgern erworben werden, die damit das Recht zu kostenloser ÖPNV-Nutzung bekämen.

Die Idee ließe sich wohl am ehesten mit dem GEZ-Beitrag vergleichen: Jeder zahlt, egal ob er das Angebot nutzen möchte oder nicht. Geprüft werden soll aber auch eine "Nahverkehrsabgabe", die Kfz-Haltern in Rechnung gestellt werden könnte, sowie eine "Straßenbenutzungsgebühr" - die wurde einst als "City-Maut" diskutiert.

Die Städte zeigten sich zunächst angetan. "Ich finde den Vorschlag sehr interessant", so Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner gegenüber der RNZ. Es dürfe aber nicht nur um neue Abgaben und Vorschriften gehen, sondern zuallererst um einen Ausbau der Infrastruktur. "Wir können die Verkehrsprobleme in unseren Städten nur lösen, wenn wir die Leistungsfähigkeit und die Attraktivität des Öffentlichen Nahverkehrs massiv erhöhen", so Würzner. "Davon würden alle profitieren - selbst diejenigen, die aus gutem Grund nicht auf das Auto verzichten können."

Er bekundete "großes Interesse", dass Heidelberg als Modellkommune in die Arbeit eingebunden werde. "Die konzeptionellen Überlegungen dürfen nicht an den Stadtgrenzen enden, sondern müssen die Nachbargemeinden miteinbeziehen", ergänzte Heidelbergs Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck. "Nennenswerte Verlagerungen vom Auto auf Busse und Bahnen können wir vor allem bei unseren Einpendlern erzielen. Auch seitens der Stadt Mannheim warnte man vor einer "isolierten Betrachtung". Es müsste ein regionaler Ansatz für Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen gesucht werden. "Gerne" stehe man dafür zur Verfügung.

Vor Ort kann der Verkehrsminister also mit Unterstützung rechnen. Im Landtag sieht das anders aus. "Eine Nahverkehrsabgabe steht nicht zur Debatte. Es wird sie mit der CDU-Landtagsfraktion nicht geben", verkündeten Fraktionschef Wolfgang Reinhart und CDU-Verkehrsexperte Thomas Dörflinger. "Zwangsabgaben sind in der heutigen Zeit keine Lösung." FDP-Fraktionsvize Jochen Haußmann nannte es "blanke Bürgerabzocke", nach zusätzlichen Abgaben zu rufen.