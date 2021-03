Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn/Neckarsulm. Warum nur Tübingen? Auch Heilbronn ist Universitätsstadt und soll sich nun die Stadt und ihren populären Oberbürgermeister Boris Palmer zum Vorbild nehmen. Tübingen ist mit 90.000 Einwohnern nur wenig kleiner als Heilbronn. Die CDU-Fraktion hat, vor allem auf Betreiben ihrer Mitglieder Thomas Aurich und Christoph Troßbach den Antrag in den Gemeinderat eingebracht, Heilbronn solle ebenfalls das vom Land genehmigte Tübinger Modell "Öffnen mit Sicherheit" übernehmen. Die Inzidenzzahlen der beiden Städten bewegten sich in den vergangenen Tagen auf einem etwa gleich hohen Niveau.

Auch die Stadt Neckarsulm will sich dem Modellversuch anschließen – und ist dabei sogar schon einen Schritt weiter. OB Steffen Hertwig will mit "massenhaften Corona-Schnelltests" mehr Normalität ermöglichen. In einem Schreiben an Landessozialminister Manfred Lucha hat er bereits am Montag beantragt, das Tübinger Modellprojekt auch in Neckarsulm umsetzen zu dürfen, eine Antwort liegt jedoch noch nicht vor.

"Mit Sicherheit und Eigenverantwortung wieder zu mehr Freiheit" ist der Antrag überschrieben, unterzeichnet vom Fraktionsvorsitzenden Thomas Randecker und adressiert an OB Harry Mergel. Auch er soll, so war es inoffiziell zu hören, hinter dem Antrag stehen – Mergel hatte seine Unzufriedenheit mit der Corona-Politik in den zurückliegenden Wochen kaum noch verhehlt.

Aurich und Troßbach begründen ihren Antrag unter anderem damit, dass der ständige Wechsel von Lockdown und Lockerung einen "JoJo-Effekt" von existenzieller Gefahr für die Gastronomie und Einzelhandel erzeuge. Ihre Forderung: Neue innovative Ansätze erproben und von guten Vorbildern lernen. Aurich ist Gastronom, anerkannter Gastro-Sachverständiger und Mentor auch für Jüngere seiner Branche. Seit Monaten hat er sich auf die Corona-Politik eingeschossen und zitiert unter anderem immer wieder den Virologen und "Chefberater" Christian Drosten: Dieser habe schon im Juni 2020 festgestellt, dass man "zumindest draußen" weder Maske und Abstand brauche.

Für die Heilbronner Lokalpolitik kam der CDU-Antrag ziemlich überraschend. Nico Weinmann, FDP-Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender, kannte ihn nicht – und auch nicht seine Kollegin in beiden Funktionen Susanne Bay (Grüne). Weinmann will ihn noch nicht endgültig beurteilen, sagt aber, die FDP begrüße grundsätzlich den "Tübinger Weg", denn dieser entspreche "angefangen von einer Protektionsstrategie bis hin zu einer verlässlichen Öffnungsperspektive, weitgehend unseren Forderungen".

Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Rainer Hinderer befürwortet grundsätzlich eine "gesteuerte Öffnung von Handel und Gastronomie", verweist darauf, dass der OB, die Verwaltungsspitze und der Städtetag dazu schon im Gespräch mit der Landesregierung seien, wendet aber auch ein, "angesichts deutlich ansteigender Inzidenz" erscheine der CDU-Antrag "etwas aus der Hüfte geschossen zu sein".

Bay wiederum erinnert an die wissenschaftliche Begleitung des Projektes, das bis zum 4. April läuft und dann ohnehin auf andere Städte und Regionen ausgerollt werden soll. In einem kurzfristigen Beitritt sieht sie keinen Nutzen. "Vielmehr müssen wir, sobald es – hoffentlich positive – Ergebnisse gibt, die Erfahrungen von Tübingen auch in Heilbronn und möglichst allen Regionen landesweit umsetzen."

Und, das wird man bei der CDU gerne hören: "Wir Grünen wollen, dass alles Zielführende getan wird, damit wir aus den Schließungen rauskommen. Das eint uns mit der CDU. Wir sehen uns aber schneller am Ziel, wenn auf Grundlage der Tübinger Erkenntnisse, die ja demnächst vorliegen, schnell ein ’Heilbronner Weg’ umgesetzt wird.

Randecker ergänzt, die Teilnahme an "Öffnen mit Sicherheit" hätte auch "unschätzbare Vorteile" für Wirtschaft und kulturelles Leben. Außengastronomie, Einzelhandel sowie Kino, Kunst-, Kultureinrichtungen dürften auch bei Übersteigen der Schwellenwerte öffnen: "Wir wollen mit Sicherheit und Eigenverantwortung wieder mehr Freiheit für unsere Heimatstadt erreichen." Herbert Burkhardt (Freie Wähler) will seine ganze Fraktion in die Meinungsbildung einbeziehen, und gleich eine ganzes Bundesland, das Saarland, will nach Ostern dem Tübinger Vorbild folgen.

Einen weiteren wichtigen Schritt hat Heilbronn, das sich immer wieder gerne als kinderfreundliche Stadt profiliert, ganz aktuell und als eine der ersten im Land angekündigt: kostenlose Schnelltests in allen Kindertageseinrichtungen. Nach den Osterferien soll zweimal pro Woche flächendeckend in allen 100 Kitas getestet werden. Mergels Begründung: "Die Lage ist ernst, und die dynamische Entwicklung der Infektionszahlen bereitet mir große Sorgen."

Auch sei die Situation in den SLK-Kliniken wieder angespannter, die Patientenzahl stiege deutlich spürbar – auch auf den Intensivstationen. "Nur wenn wir testen, testen, testen, und das quer durch alle Altersgruppen, haben wir eine Chance, Infektionswege früh zu stoppen und die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen", sagte Mergel.

Gemeinsam mit dem Städtetag Baden-Württemberg setzt sich Heilbronn außerdem dafür ein, dass das Land Kita-Kinder in seine Teststrategie einbezieht: Heilbronn sei bereit, an einem entsprechenden Modellversuch teilzunehmen. Bereits jetzt stehen kostenlose Schnelltests an mehreren Standorten zur Verfügung, die in Verantwortung von Ärzten und Apothekern angeboten werden, und auch in zehn Kitas sammelt man bereits Erfahrungen. An den Heilbronner Schulen können sich Schüler schon einmal pro Woche testen lassen. Nach den Osterferien soll auch dieses Angebot auf zwei Tests pro Woche erweitert werden.