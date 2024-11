Stuttgart. (dpa) In Baden-Württemberg sind in der Motorradsaison dieses Jahres 63 Menschen tödlich verunglückt. Im Jahr zuvor waren es 66, in der Motorradsaison 2017 noch über 100, wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte. Mit 12 getöteten Motorradfahrern starben im August so viele wie in keinem anderen Monat. Zu schnelles Fahren sei auch in diesem Jahr die Hauptursache für tödliche

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote