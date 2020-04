Heilbronn. (pol/van) Zeugen eines versuchten Raubs suchen derzeit die Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn.

Vier Männer haben am Freitagabend gegen 21 Uhr einen 36-Jährigen in seiner Wohnung in Heilbronn-Neckargartach überfallen. Die Täter klopften zunächst an der Eingangstür. Weil ihnen niemand öffnete, gelangten sie anschließend vermutlich über eine unverschlossene Hintertür in das Haus in der Hirschstraße.

Die Eindringlinge verlangten von dem 36-jährigen Bewohner Bargeld und wollten wissen, ob weitere Personen im Haus seien. Nach Angaben der Beamten konnte der Mann auf die Straße fliehen und eine Nachbarin auf seine Situation aufmerksam machen.

Die von der Nachbarin alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit zahlreichen Streifen ein. Diese verlief bislang ohne Ergebnis, so die Beamten weiter. Wie die Tatverdächtigen ihr Opfer auswählten, sei bislang völlig unklar.

Die unbekannten Männer sind 25 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und haben eine sportliche bis unauffällige Statur. Ein Täter soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Er trug Schuhe der Marke "Adidas" und eine schwarze Wollmütze. Die drei weiteren Verdächtigen sollen unauffällig sowie dunkel gekleidet gewesen sein und ein eher "südländisches Aussehen" haben, so die Polizei weiter.

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei, Telefonnummer 07131/104 4444.