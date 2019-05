Untereisesheim. (pol/rl) Ein Brief an die Eltern der Grundschule in Untereisesheim sorgt derzeit für Aufsehen in den Sozialen Medien. Darin wird vor einer neuen, der Polizei bekannten, "Masche" gewarnt.

Am Montag soll um 15 Uhr in der Seestraße ein zehnjähriges Mädchen von einer älteren Frau angesprochen worden sein. Die Frau soll dunkle Haut und dunkle Haare gehabt haben und sei dunkel gekleidet gewesen.

Die Frau habe dem Mädchen erzählt, dass es ihr schlecht gehe und bat Zehnjährige darum, zu ihr nach Hause mitzukommen. Das Mädchen rannte daraufhin weg und berichtete den Vorfall ihrer Mutter. Die Mutter suchte zunächst vor Ort auf eigene Faust nach der Frau. Anschließend verständigte sie die Polizei. Auch die Beamten fanden die beschriebene Frau nicht.

Laut dem Brief der Schule soll das Auftreten der älteren Frau eine polizeibekannte Masche zum Ausspionieren von Wohnungen. Die Polizei riefen daraufhin viele besorgte Eltern an. Es gab diverse Medienanfragen und ein großes Echo in den sozialen Medien. Die Polizei stellte klar, dass derzeit kein weiterer, gleichgelagerter Fall bekannt sei.