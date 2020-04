Sulzfeld. (jubu) Gleich wegen zwei Wildunfällen musste die Bundesstraße B293 bei Sulzfeld am Mittwochabend voll gesperrt werden - es entstand ein hoher Schaden.

Zunächst hatte der Fahrer eines Mercedes AMG gegen 21.30 Uhr die B293 von Bretten in Richtung Eppingen befahren, als kurz vor der Abfahrt Zaisenhausen ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Der Mann konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern.

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Die Airbags im Wageninneren lösten aus, der Einschlag beschädigte die Fahrzeugfront erheblich. Das verletzte Tier flüchtete anschließend in den Wald.

Der Fahrer des AMG zog sich neben einem Schock leichtere Verletzungen zu, lehnte die Versorgung vor Ort allerdings ab und wollte bei Bedarf selbst ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Da die Fahrbahn von den Spuren der Kollision übersät war, musste die Strecke bis zur kompletten Räumung voll gesperrt werden.

Fast zeitgleich und nur wenige Kilometer entfernt kam es zu einer weiteren Kollision mit einem Tier. Diesmal war ein betagtes Ehepaar zwischen Zaisenhausen und Sulzfeld gefahren und konnte die Kollision ebenfalls nicht mehr verhindern.

An ihrem Wagen entstand lediglich geringer Schaden, sie konnten ihre Fahrt nach polizeilicher Unfallaufnahme fortsetzen. Am Mercedes AMG entstand jedoch Totalschaden in bislang noch nicht abschätzbarer Höhe.