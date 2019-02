Region Heilbronn. (rnz/fsd) Ein Zigarettenautomat im Bereich eines Biergartens in der Salinenstraße in Jagstfeld war am Samstagmorgen das Ziel von bisher unbekannten Kriminellen. Gegen 8 Uhr sollen sich zwei verdächtige Männer an dem Automaten zu schaffen gemacht haben. Zunächst legte einer der beiden Männer eine orangefarbene Decke in ein nahegelegenes Blumenbeet neben dem Zigarettenautomaten ab. Unmittelbar darauf streiften sich die beiden Unbekannten Handschuhe über. Die beiden Automatenknacker haben wohl dann die Überwachungskameras bemerkt und rissen sie aus der Verankerung.

Insgesamt gingen zwei Kameras zu Bruch, einer der Männer warf sie in einen in der Nähe befindlichen Mülleimer. Auch die orangefarbene Decke, warfen die Täter in diesen Mülleimer. Jetzt versuchten die Männer den Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nur zum Teil, letztendlich scheiterte ein kompletter Aufbruch an der massiven Automatentür. Den Tätern gelang es jedoch durch einen schmalen Spalt an die Geldkassette im Innern des Automaten zu gelangen und diese herauszuziehen. An dem Automaten und an den Kameras entstand ein Schaden von rund 550 Euro. Wie viel Geld in dem Automaten war, konnte noch nicht ermittelt werden.

Von dem Betreiber des Biergartens wurde am Tage zuvor ein verdächtiger junger Mann beobachtet, der die Anlage auskundschaftete. Dieser soll 1,70 bis 1,80 Meter groß und Mitte 20 sein. Er hatte einen Vollbart und trug eine Kaputzenjacke mit Tarnmuster. Teilweise wurden die beiden Täter bei der Tat gefilmt.

Ein weiterer versuchter Automatenaufbruch ereignete sich am Sonntag, kurz nach Mitternacht in Neudenau in der Hauptstraße. Hier versuchten der Täter mittels einer Flex den dortigen Zigarettenautomaten aufzuschneiden. Der Täter wurde jedoch durch einen aufmerksamen Anwohner gestört, der die Sache der Polizei meldete. Der Automatenaufbrecher konnte unerkannt entkommen.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132 / 93710 entgegen.

Ob die beiden Taten am zurückliegenden Wochenende in Zusammenhang mit den aufgesprengten Automaten in Gemmingen, Eppingen, Schwaigern und mehreren Heilbronner Stadtteilen stehen, sei auf RNZ-Nachfrage nach bisherigen Erkenntnissen nicht bekannt. "Dies ist Gegenstand der Ermittlungen", sagte ein Polizeisprecher.