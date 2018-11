Leingarten/Gemmingen/Eppingen. (pol/van) Nachdem in der Nacht auf Montag bereits in Leingarten Lenkräder aus Autos gestohlen worden waren, folgten in der Nacht auf Dienstag ähnliche Vorfällen in Gemmingen und Eppingen. Das berichtet die Polizei.

An einem schwarzen BMW in der Straße Spähnäcker in Gemmingen schlugen Unbekannte eine Scheibe ein, gelangten ins Innere des Fahrzeugs und entwendeten das Lenkrad. Auch auf den Tachografen eines BMW im Wannenweg hatten es die Langfinger abgesehen. Das Auto hatte während des Einbruchs unter einem Carport gestanden. Neben dem Diebstahlschaden entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Auf einem Firmengelände in Eppingen waren Unbekannte an den Rädern zweier neuwertiger Mercedes Benz interessiert. Die Autos der C- und der CLS-Klasse wurden auf Holzklötzen aufgebockt hinterlassen.

Bisher ist unbekannt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt oder es sich um dieselben Diebe handelt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262/6095-0 entgegen.