Philippsburg. (dpa/pol/rl) Bei einem Brand im "Copernikus-Gymnasium" in Philippsburg ist eine Million Euro Schaden entstanden. Damit korrigierte die Polizei nach einer Behehung des Brandortes ihre Ersteinschätzung, die noch von 200.000 Euro Schaden ausgegangen war.

Das Feuer brach in am Freitagmorgen gegen 0.40 Uhr in einem Klassenzimmer aus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen hätten nicht nur das Klassenzimmer stark beschädigt und die gesamte Schule verraucht, sondern auch die Elektrik des Gebäudes beschädigt, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde niemand.

Neben der örtlichen Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort war, sicherte der Rettungsdienst den Feuerwehreinsatz mit 8 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen ab. Die Polizei war mit 6 Streifen im Einsatz, ein Polizeihubschrauber unterstützte kurzfristig aus der Luft.

Nach der Begehung des Gebäudes, geht die Polizei mittlerweile von Brandstiftung als Ursache des Feuers aus. Die Ermittlungen dauern an.

Info: Zeugen werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Update: Freitag, 17. April 2020, 14.45 Uhr