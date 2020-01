Philippsburg. (pol/make) Zwei Arbeiter sind am Donnerstag gegen 15 Uhr auf einem Firmengelände in Philippsburg bei Dacharbeiten mehrere Meter tief in eine Halle abgestürzt und schwer verletzt worden. Sie kamen mit zwei Rettungshubschraubern in Kliniken und schweben beide in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten die beiden Arbeiter eine Lichtkuppel in dem Gebäude in der Goodyearstraße einsetzen und stürzten dabei zu Boden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls führt die Kriminalpolizei. Vertreter der Gewerbeaufsicht und der Berufsgenossenschaft wurden hinzugezogen.