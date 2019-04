Oedheim/Neuenstadt. (pol/mün) 13 Polizeiautos und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz, um die spektakuläre Flucht eines 20-Jährigen in der Nacht zu Freitag zu beenden. Der Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter. Auch der Beifahrer wurde später gefunden.

Gegen zwei Uhr wollten die Beamten den jungen Audi-Fahrer auf einem Feldweg bei Oedheim kontrollieren. Doch der gab Gas und flüchtete.

Die Verfolgungsfahrt ging bis nach Neuenstadt, wo er mit seinem Auto einen anderen Wagen beim Überholen streifte. Doch der Audi-Fahrer fuhr einfach weiter.

Zwischen Cleversulzbach und Eberstadt hielt er im Wald an, ließ seinen Beifahrer aussteigen, drehte um und raste wieder in Richtung Cleversulzbach. Der Beifahrer flüchtete zu Fuß in den Wald.

Doch dann legten die Beamten einen sogenannten Stoppstick aus. Nachdem der Audi darüber gefahren war, prallte er gegen einen Strommasten.

Doch der Fahrer gab noch immer nicht auf und flüchtete zu Fuß. Etwa eine Stunde später konnte er von der Besatzung eines Polizeihubschraubers in einem Gebüsch gefunden und von einer Polizeistreife festgenommen werden. Auch der Beifahrer wurde kurz darauf festgenommen.

Der 20-Jährige musste nach der ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden.

Nach Angaben der Polizei Heilbronn ist er dort kein Unbekannter und wird der Drogenszene zugerechnet. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen verschiedenen Delikten in Zusammenhang mit der Flucht und dem eventuellen Drogenkonsum ermittelt.