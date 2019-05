"Karl", das Maskottchen der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn. Foto: dpa

Obersulm. (pol/rl) Einen Erfolg konnte die Polizei in Weinsberg bei der Suche nach einem gestohlenen sogenannten "Buga-Karl" verzeichnen. Nach einem Hinweis konnte am Freitagnachmittag, in einem Gebüsch neben der Kreisstraße K2122 im Gewann Weilerberg im Bereich Obersulm, die Figur aufgefunden werden.

Dabei handelt es sich vermutlich um den Buga-Zwerg, der am 18. April in Obersulm-Willsbach gestohlen worden war. Er kann nun wieder an seinen angestammten Ort zurückkehren.