Lörrach. (dpa) Statt abends ins Bett zu gehen, hat sich ein sieben Jahre altes Mädchen in Lörrach aus dem Haus geschlichen und anschließend die Orientierung verloren. Eine Nachbarin sah das Mädchen am Dienstagabend um etwa 20.15 Uhr in dem Wohngebiet alleine auf der Straße und brachte es zur Polizei, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Die Siebenjährige hatte das Haus verlassen und wusste nach rund 500 Metern Fußmarsch nicht mehr den Weg zurück. Die Polizisten brachten sie zu ihren Eltern zurück. Diese hatten nicht bemerkt, dass das Kind alleine aus dem Haus gegangen war.