Karlsruhe. (pol/rl) Eine Straßenbahn der NL1 wurde am Samstagmorgen vermutlich mit einem Luftgewehr beschossen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Bahn war gegen 1.30 Uhr gerade vom Durlacher Tor in Richtung Kronenplatz unterwegs. Als die Bahn auf der Kaiserstraße fuhr, traf das Geschoss eine Scheibe der Bahn. Da die Scheibe aus Sicherheitsglas bestand, splitterte sie nicht.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Info: Zeugen können sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der 0721/666-3411 melden.