Karlsruhe. (pol/sdm) Den richtigen Riecher bewiesen Beamte des Reviers Karlsruhe-West bei einer Kontrolle.

Die Polizei berichtet, dass die Beamten am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr eine Person bemerkten, die in der Kloppstockstraße in einem Hausflur verschwand. Aufgrund der vergangenen Kelleraufbrüche wurde der Nahbereich abgesucht, der Mann blieb jedoch verschwunden.

Wenig später trafen die Polizisten erneut auf den Verdächtigen, als er ihnen auf einem Fahrrad entgegen kam. Der Mann war bei der darauffolgenden Kontrolle sichtlich nervös und wollte sich deren schnell entziehen.

Der Grund stellte sich schnell heraus: Der 37-Jährige war per Haftbefehl gesucht worden. Als die Wohnung des Verdächtigen durchsucht wurde, konnten verbotene Waffen sowie vermutliches Diebesgut sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 37-Jährigen müssen nun klären, ob sich der naheliegende Verdacht bezüglich eines Zusammenhangs mit den Kelleraufbrüchen klären lässt.