Karlsruhe-Rheinstetten. (pol/mün) Nach dem Geldabheben an einem Automaten wurde ein 49 Jahre alter Mann in der Nacht zu Donnerstag angegriffen. Auf dem Heimweg gegen ein Uhr griff ihn der maskierte Täter in Rheinstetten an und stach ihm ein Messer in den Brustbereich.

Der 49-Jährige habe geistesgegenwärtig gehandelt, berichtet die Polizei. Er ließ das Messer im Oberkörper stecken und fuhr mit seiner Verletzung in ein Krankenhaus. Dort musste er operiert werden.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.