Der gekenterte Katamaran konnte noch rechtzeitig von der Wasserschutzpolizei an Land gesichert werden. Foto: Aaron Klewer/Einsatz-Report24

Karlsruhe. (pol/szok) Auf der Höhe Karlsruhe-Daxlanden kenterte am Mittwoch gegen 13.35 Uhr ein mit drei Personen besetzter Katamaran auf dem Rhein.

Das 15 Meter lange und acht Meter breite Boot kollidierte mit einer roten Spierentonne. Daraufhin kam es zum Wassereintritt. Laut Polizei war das Boot aufgrund eines Ruderbruches manövrierunfähig.

Mit der linken Seite noch über Wasser lag der Katamaran mit ausgeworfenem Anker auf einer Buhne. Knapp zehn Meter vor dem Ufer drohte es zu sinken.

Die Wasserschutzpolizei konnte das Boot mit einer Leine an Land sichern und in eine stabile Lage bringen. Die Besatzung wurde ebenfalls in Sicherheit gebracht und blieb unverletzt.

Die Schadenshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden. Der Katamaran wird derzeit von der Feuerwehr Karlsruhe geborgen. Die Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.