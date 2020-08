Karlsruhe. (pol/mün) Der Sachschaden geht in die Zehntausende: 25 Haltestellen wurde in der Nacht zu Sonntag in Karlsruhe beschädigt. Und offenbar haben der oder die Täter mit einer Luftdruckpistole Stahlkugeln auf die Haltestellen geschossen. Das lassen zumindest ein Augenzeugenbericht und der Fund eines solchen Geschosses am Tatort vermuten.

Laut Polizei hatte eine Zeugin einen dunklen Wagen gesehen, aus dem auf die Verglasung einer Haltestelle geschossen worden sein soll. Die Spurensicherung fand auch Einschusslöcher an den Verglasungen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und nimmt Hinweise und der Rufnummer 0721/6662156 entgegen.