Heilbronn/Erlenbach/Eppingen. (pol/van) Diebe haben es am vergangenen Wochenende vor allem auf Baumaschinen abgesehen, wie die Polizei berichtet. Bei der A6-Unterführung zwischen Heilbronn-Biberach und -Neckargartach brachen Unbekannte zwei Bagger auf und bauten die GPS-Geräte samt Sensoren aus. Der Gesamtwert der Beute wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Auf dem A6-Parkplatz Sulmtal bei Erlenbach flexten Täter die Seitenwand eines Baucontainers auf und stahlen mehrere Maschinen wie Schlagbohrer und Motorflex.

In Eppingen-Richen schnitten Diebe den Drahtzaun an einem Firmenareal in der Straße "Erlen" auf. Auf dem Gelände stahlen sie von der dort eingerichteten Baustelle einen 40 Kilogramm schweren Stampfer und einen Baggerlöffel. Beides trugen sie bis zur nahen Kreisstraße, die von Richen nach Adelshofen führt, wo die Beute wohl verladen wurde.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen an einem der Tatorte gemacht haben. Hinweise gehen jeweils an das zuständige Polizeirevier.