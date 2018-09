Heilbronn. (pol/mare) Die seit Montagnachmittag aus Nordheim vermisste 71-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen lebend und unverletzt, aber unterkühlt von Polizeibeamten aus dem "Alten Neckar" bei Nordheim geborgen. Das teilt die Polizei mit.

Zuvor hatte ein Fahrgast eines Zuges auf der Fahrt in Richtung Lauffen einen Körper im Neckar treiben sehen und sofort über Notruf die Polizei verständigt. Wenige Minuten später wurde die Frau durch die eintreffenden Polizeistreifen aus dem seichten Wasser geborgen.

Bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte wurde sie anschließend am Ufer betreut. Warum und wie die an beginnender Demenz leidende Frau ins Wasser gelangte, ist derzeit noch unklar. Sie wurde zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Ihr Elektrofahrrad wurde bislang nicht aufgefunden. Nach ihr war unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gesucht worden.