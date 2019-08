Heilbronn. (pol/geko) Mit einem üblen Trick wurde eine Seniorin am Donnerstag von einem Trio abgelenkt und bestohlen, meldet die Polizei.

Die 81-Jährige kam vom Einkaufen zurück, als sie vor der Haustür von einer Unbekannten angesprochen wurde. Die Frau gab vor, einen Vorhang für eine im Haus wohnende Familie zu liefern. Sie half der Seniorin die Einkäufe vor die Wohnung zu tragen und ging dann weiter ins nächste Stockwerk. Kurz darauf klopfte sie an der Tür der 81-Jährigen und erklärte, dass die Familie nicht da sei und sie deshalb eine Nachricht hinterlassen wolle. Die ältere Frau ließ sie in die Wohnung. Plötzlich stand eine zweite Frau mit einem etwa fünf Jahre alten Jungen in der Wohnung. Die Frauen redeten auf die Dame ein und in einem unachtsamen Moment ging der junge offenbar in das Schlafzimmer und steckte einige Goldringe und Goldketten ein.

Der 81-Jährigen kam die Situation verdächtig vor, weshalb sie das Duo aus der Wohnung schob. Der kleine Junge war zu diesem Zeitpunkt bereits weg. Danach fiel der Seniorin das Fehlen ihres Schmucks auf. Die Täterinnen und ihr kleiner Komplize stiegen in ein dunkles Auto und fuhren davon.

Das Trio wird wie Folgt beschrieben: Beide Täterinnen seien Anfang 40. Die eine habe blonde, hochgesteckte Haare und sprach gebrochen Deutsch. Die andere sei knapp 1,70 Meter groß und habe eine kräftige Figur. Der Junge trug einen gepflegten Haarschnitt, hellbraune Haare und habe insgesamt sehr gepflegt ausgesehen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen, die unter der Rufnummer: 07131/1042500 gemeldet werden können.