Heilbronn. (pol/mün) Riesenglück hatte am Montagabend eine sechsköpfige Familie in Heilbronn. Die Feuerwehr war wegen Gasgeruchs in dem Haus gerufen worden, zwei Kindern der Familie war es schon übel geworden.

Tatsächlich konnte die Feuerwehr ausgetretenes Gas messen und stellte einen Defekt an der Gasheizung fest. Die wurde dann sofort außer Betrieb genommen, berichtet die Polizei.

Die 10 und 16 Jahre alten Mädchen wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gefahren.