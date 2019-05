Heilbronn. (pol/van) Zu einem ungewöhnlichen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Fleiner Straße ist es in der Nacht zu Donnerstag gekommen, wie die Polizei berichtet.

Die drei unbekannten Langfinger sollen kurz vor 4 Uhr mit einem Pritschenwagen mehrmals gegen die Schaufensterscheibe des Ladens gefahren sein, bis das Fenster mit dem Rahmen aus der Verankerung fiel. Die Täter nahmen Schmuck in noch nicht bekanntem Wert aus der Auslage und flüchteten mit einem metallic-blauen Auto durch die Fußgängerzone bis in die Wilhelmstraße.

Eine eingeleitete Sofortfahndung mit mehreren Streifen sowie einem Polizeihubschrauber brachte offenbar keinen Erfolg. Die drei Einbrecher trugen alle einen dunklen Overall, dunkle Masken sowie am Bauch einen weißen Rucksack.

Hinweise gehen an die Kripo Heilbronn, Telefonnummer 07131/104-4444.