Heilbronn. (dpa-lsw) Der Angriff eines unbekannten Radfahrers auf einen 25 Jahre alten Fußgänger in Heilbronn stellt die Polizei vor ein Rätsel. Die Suche nach dem Täter laufe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der verletzte Fußgänger ist außer Lebensgefahr und soll bald vernommen werden. Der 25-Jährige wurde am Freitag von seinem Widersacher durch einen Stich lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen versuchten Totschlags.

Der Konflikt hatte sich entzündet, als der unbekannte Radler an der Handtasche einer Frau hängen geblieben war, die sich in diesem Moment mit dem 25 Jahre alten Fußgänger unterhielt. Die junge Frau wurde laut Polizei bereits vernommen. Das genaue Alter der Zeugin sowie mögliche Ergebnisse der Vernehmung wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Die Hintergründe des Streits sind unklar. Durch das Gespräch mit dem Opfer erhofft sich die Polizei Hinweise darauf, ob sich die beiden Männer möglicherweise kannten. Um was es sich bei dem spitzen Gegenstand genau handelte, mit dem der Radfahrer auf sein Opfer einstach, war ebenfalls noch unklar. Die Tatwaffe könnte ein Messer gewesen sein.

Der Fall sei sehr rätselhaft, sagte der Polizeisprecher. Streitigkeiten im Straßenverkehr gebe es zwar immer wieder, doch dass sich danach ein Beteiligter in akuter Lebensgefahr befindet, sei ungewöhnlich.

Update: Dienstag, 17. September 2019, 12.31 Uhr

Heilbronn. (pol/rl) Freitagmittag stand ein 25-Jähriger zusammen mit einer Frau auf dem Gehweg in Höhe der Paulinenstraße 8, als ein Mountainbike-Fahrer auf dem Gehweg heranfuhr. Als der Radler vorbei fuhr, blieb er an der Handtasche der Frau hängen. Dies führte zu einem verbalen Streit zwischen dem Radfahrer und dem 25-Jährigen, der in Handgreiflichkeiten endete. Dabei soll der Radfahrer mit einem spitzen Gegenstand auf den 25-Jährigen eingestochen haben.

Danach fuhr der Radfahrer in Richtung Neckarsulmer Straße davon. Der 25-Jährige bemerkte zwar eine blutende Wunde an seinem Oberkörper, hielt diese jedoch zunächst für eine leichtere Verletzung. Er ließ sich in einem Wettbüro mit einem Pflaster und einem frischen T-Shirt versorgen und ging dann zu Fuß in Richtung Innenstadt, um dort seinen Hausarzt aufzusuchen.

In Höhe der Nikolaikirche verschlechterte sich sein Zustand jedoch rapide und er bat einen Mann, einen Rettungswagen zu rufen.

Als die eingetroffenen Rettungsassistenten und dann noch ein Notarzt ihn untersuchten, stellte sich heraus, dass die Stichverletzung am Brustkorb nicht nur schwerwiegend, sondern lebensgefährlich war. Der 25-Jährige kam sofort ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und "südländisch" aussehen. Er sei etwa 1,75 Meter groß und schlank, hat schwarze, lockige, etwa zehn Zentimeter lange Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine Sonnenbrille. Der Mann sprach gutes Deutsch und war mit einem Mountainbike unterwegs.

Info: Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung, die am Freitag, 13. September, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in der Paulinenstraße stattfand. Ebenso bittet die Polizei um Hinweise auf den Täter oder das Tatmotiv.