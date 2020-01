Heilbronn-Neckargartach. (rnz) Zu einem Küchenbrand kam es am Sonntag um 19.52 Uhr in der Frankenbacher Straße in Heilbronn-Neckargartach. Eine 58-jährige Frau vergaß den Herd abzuschalten, wodurch sich Fett in einem Topf entzündete und auf den Dunstabzug übergriff. Der 59-jährige Ehemann, die zwei 32 und 30 Jahre alten Töchter und deren vier und acht Jahre alten Kinder, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung im 1. Stock befanden, verließen das Gebäude. Zwei 81 und 84 Jahre alten Bewohner im 2. Stock wurden ebenfalls ins Freie gebracht. Ein 45-jähriger Passant kam den Bewohnern beim Verlassen des Gebäudes zu Hilfe.

Die mit 25 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz befindliche Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Mehrere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Bis auf den 45-jährigen Helfer konnten alle Verletzten dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Sämtliche Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.