Heilbronn. (rnz) Hinweise erhofft sich die Polizei auf einen bislang Unbekannten, der am Montag um 1.02 Uhr in der Ferdinandstraße ein geparktes Fahrzeug in Brand gesetzt haben soll. Der Unbekannte schlug die eine Fensterscheibe an einem Volvo ein, warf einen Fünf-Liter-Benzinkanister ins Fahrzeuginnere und legt in dem SUV ein Feuer. Das Fahrzeug brannte trotz Löscheinsatz der Feuerwehr vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 40.000 Euro. Die Feuerwehr war mit fünf Mann und einem Fahrzeug im Einsatz. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen gehen an das Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132 / 93710.