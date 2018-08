Heilbronn. (pol/van) Derzeit treiben wieder vermehrt falsche Polizeibeamte im Unterland ihr Unwesen. Am Dienstagabend gingen Anrufe in Heilbronn, Weinsberg, Schwaigern, Lauffen und Bad Rappenau-Bonfeld ein. Dabei rufen die falschen Polizeibeamten insbesondere ältere Bürger an, um diese über ihre finanziellen Verhältnisse auszufragen.

Die Betrüger tischen immer dieselben Lügen auf. Sie behaupten, es sei eine rumänische Einbrecherbande festgenommen worden, die eine Liste dabei hatte, auf der auch die Adresse des Angerufenen stehe.

Alle Opfer der vergangenen Tage erkannten die böse Absicht der Anrufer und verständigten die richtige Polizei. "Die Aufklärungsarbeit und andauernden Warnungen der Polizei über die Medien zeigen offenbar Erfolg", heißt es vonseiten der Beamten.

Am heutigen Mittwoch ging jedoch der Spuk offenbar weiter. Bis 10.30 Uhr meldeten sich bereits elf Heilbronnerinnen und Heilbronner, die entsprechende Anrufe erhalten hatten. Auch hier reagierten laut Polizei alle richtig und gingen nicht auf die Fragen der Anrufer ein.