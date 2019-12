Ellhofen. (pol/van) Zwei Einbrecher sind Samstagnacht der Polizei ins Netz gegangen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, hatten die Männer, die gegen 3.45 Uhr in einem Auto in der Straße "am Autobahnkreuz" kontrolliert wurden, 22 noch original verpackte Smartphones und weitere Einbruchsbeute bei sich.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Männer zuvor in einen Handyladen in derselben Straße eingebrochen waren. Das Smartphone, das den mutmaßlichen Einbrechern zur Navigation diente, führte die Polizei dann an einen weiteren Tatort. Nur wenige Nächte vorher war an der im Mobiltelefon gefundenen Adresse in Schwetzingen ein weiteres Handygeschäft leergeräumt worden. Hier entwendeten die Diebe über 40 Smartphones und eine größere Menge Bargeld.

Beide Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.