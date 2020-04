Heilbronn. (pol/car) Die Heilbronner Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens. Zwei Fahrzeuge waren Stoßstange an Stoßstange in der Innenstadt unterwegs, schreibt die Polizei.

Am Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers auf einen Audi TT und einen BMW 535 aufmerksam. Die Autos fuhren auf der Mannheimer Straße in Richtung Europaplatz. Beide Fahrzeuge befanden sich in der Beschleunigungsphase und fuhren Stoßstange an Stoßstange mit stark erhöhter Geschwindigkeit.

Die Beamten hielten die Pkw an und kontrollierten die Insassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines unerlaubten Rennens gegen die Fahren. Im Falle des BMW kommen noch Ermittlungen nach der Corona-Verordnung dazu. Drei Personen saßen dort im Fahrzeug, einen erkennbaren Grund zur Rechtfertigung gab es nicht.