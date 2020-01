Weil der Fahrer des Autos offenbar die rote Ampel missachtete, kam es in Heilbronn am Samstagabend zu einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn. Foto: 7aktuell/Walter

Heilbronn. (rnz) Zu einer Kollision einer Stadtbahn mit einem Auto kam es am Samstagabend. Gegen 21.45 Uhr fuhr der 53-jährige Führer der Bahn von der Haltestelle Harmonie entlang der rechts parallel verlaufenden Moltkestraße in Fahrtrichtung Gymnasiumstraße. Auf seine Anforderung hin schaltete der Signalgeber für die Stadtbahn zum Überqueren der Gymnasiumstraße auf "Grün".

Ein auf der Moltkestraße in gleicher Richtung fahrender 48-jähriger Audifahrer übersah offenbar die rote Ampel für Linksabbieger und bog kurz vor der Stadtbahn in die Gymnasiumstraße ein. Das Fahrzeug wurde von der Stadtbahn erfasst. Der Fahrer des Audi zog sich Prellungen zu, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste in der Stadtbahn. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 20.000 Euro.