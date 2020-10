Heilbronn. (pol/mare) Eine kuriose Szene ereignete sich am Mittwochnachmittag auf einem Bahnsteig am Bahnhof in Heilbronn. Wie die Polizei mitteilt, legte eine 23-Jährige gegen 13 Uhr eine Tanzeinlage hin und zeigte den anwesenden Kindern und Personen ihre entblößten Körperteile.

Polizisten griffen ein und unterbanden die Choreografie. Scheinbar stand die Frau unter dem Einfluss von Drogen und war offenbar nicht mehr Herrin ihrer Sinne. Nun kommt auf sie eine Strafanzeige zu.