Heilbronn. (pol/mare) Böse Überraschung für eine Seniorin auf dem Polizeipräsidium Heilbronn: Als sie ihre in Sicherheit geglaubten Wertgegenstände dort abholen wollte, mussten ihr die Beamten erklären, dass sie einem Betrüger aufgesessen war. Das teilt die Polizei mit.

Aber von vorne: Am Mittwochmorgen kam die 82-Jährige kam mit dem Anliegen, mehrere Wertgegenstände abzuholen, die sie in der Nacht auf Mittwoch in einer Sporttasche von ihrem Balkon geworfen hatte. Dazu gebracht hatten sie Betrüger, die sich am Telefon als angebliche "Polizeibeamte" ausgegeben hatten.

Im Glauben, ihre Besitztümer vor angeblichen Einbrechern zu schützen, warf die 82-Jährige Schmuckstücke, Münzen und eine Bankkarte über die Brüstung, wo sie die Betrüger angeblich in "sichere Verwahrung" nahmen. Stattdessen verschwanden die Unbekannten mit dem Diebesgut und hoben dann sogar noch Geld vom Bankkonto der Frau ab.

Die ahnungslose 82-Jährige nahm an, ihre Wertsachen am nächsten Morgen im Polizeipräsidium entgegennehmen zu können. Stattdessen mussten ihr Polizeibeamte mitteilen, dass sie vermutlich von "falschen Polizeibeamten" betrogen worden war.