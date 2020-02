Bruchsal. (pol/mün) Eine 61 Jahre alte Frau steht im Verdacht, am Montagabend in ihrer Wohnung in Bruchsal Feuer gelegt zu haben. Später hatte sie als Geisterfahrerin auf der Autobahn A5 einen Unfall bei Rastatt verursacht.

Eine Nachbarin hatte am Montagabend gegen 22.40 Rauch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses entdeckt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurden niemand, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Sofort wurde eine Fahndung nach der 61-jährigen Frau eingeleitet, aber ohne Erfolg.

Gegen 1.30 Uhr meldete ein Lastwagenfahrer der Polizei einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A5 bei Rastatt.

Laut den Ermittlern fuhr die 61-Jährige aus Bruchsal mit ihrem Fahrzeug als "Geisterfahrerin" entgegen der vorgeschriebenen Fahrrichtung auf der mittleren Fahrspur. Unmittelbar vor einem entgegenkommenden Lastwagen wechselte die 61-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf dessen Fahrspur. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver des Lastwagenfahrers kam es zur Kollision. Die Behörden gehen von einem Suizidversuch aus.

Die Frau wurde von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurden lediglich leichte Verletzungen festgestellt.

Der Lastwagenfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.